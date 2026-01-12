Gran Masa de Aire Frío azota a México; nevadas, evento Norte y temperaturas de -15 grados para estos estados

Para este lunes, el frente frío 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias fuertes a intensas en las citadas regiones, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

El frente frío 27 continúa azotando al territorio mexicano y junto a su gran masa de aire frío, provocarán temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este martes, el frente frío 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada generará ambiente muy frío a gélido; vientos fuertes, además de lluvias y chubascos en el norte de México; con posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas , y lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

CONTINÚAN LAS NEVADAS EN ESTOS ESTADOS

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche.

La segunda tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre Coahuila, manteniendo el ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste de México; así como probabilidad de lluvias y chubascos en el norte y noreste del país. A su vez, continuará la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Durante la tarde del martes se prevé que la segunda tormenta invernal se desplace a Texas, EUA y deje de afectar a México.

La masa de aire polar modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre el oriente y sureste de la República Mexicana; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz (centro y sur); así como el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro del país.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 1 y máxima de 9 grados, con cielo parcialmente nublado, el martes tendremos una máxima de 9 y una mínima de 2 grado, finalmente para el miércoles, una máxima de 12 y mínima de 2.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Sinaloa (sierra), Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Sotavento y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.