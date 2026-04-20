Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 45 azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Un frente frío y su masa de aire frío se encuentran en el territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el frente frío 45 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la entrada de aire húmedo del mar Caribe, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que el frente frío 45 deje de afectar a territorio mexicano al finalizar este día. A su vez, un canal de baja presión al interior del país, así como la inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos de la atmósfera y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato y Estado de México; y puntuales fuertes en Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se pronostican intervalos de chubascos en Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur), dando inicio a partir de hoy en Oaxaca (suroeste). El martes, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, propiciando rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. El miércoles, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, se asociará con divergencia en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano. A su vez, el nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

El jueves, el frente frío se extenderá sobre el noroeste del país, mientras que una línea seca se establecerá en el norte del territorio nacional y un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central; dichos sistemas, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de México. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (centro y sur), dando inicio a partir del jueves en Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 9 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 13 y mínima de 9. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Morelos (sur), Ciudad de México (oeste), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Chiapas (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y Yucatán. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Durango, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas; con posibles heladas en: zonas altas de Sonora, Coahuila, Estado de México y Veracruz. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste) y Chiapas (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca, Campeche (norte), Yucatán (sur) y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato (sur), Querátaro (norte), Hidalgo (norte), Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero; y de componente norte: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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