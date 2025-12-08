Gran Masa de Aire Frío golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

Para este lunes, el frente frío 19 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, sur y este); lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida en la península de Yucatán; y chubascos en el noreste y centro del territorio nacional.

El frente frío número 19 y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el transcurso del miércoles, el sistema frontal (núm. 19) se mantendrá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en dicha región, así como viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec. Durante el jueves, el frente se desplazará hacia el mar Caribe, dejando de afectar a México.

El martes, el frente frío 19 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península, con lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco; la masa de aire polar asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte y noreste del territorio nacional; asimismo, se mantendrá el evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el sur del litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur de la República Mexicana; y lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

La masa de aire polar que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México; así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y en la península de Yucatán; con rachas de viento de 80 a 100 km/h en costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

Al final del periodo de pronóstico, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al país.

Durante el periodo de pronóstico, canales de baja presión al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del territorio mexicano.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 10 y máxima de 17 grado, el viernes tendremos una máxima de 11 y una mínima de 20 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 21 y mínima de 11.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Nayarit.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.