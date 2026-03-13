Donald Trump celebra bombardeo masivo en territorio iraní
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Según el vicepresidente, JD Vance, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, sufrió heridas por los ataques del ejército estadounidense y el de Israel
El 13 de marzo se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la conclusión de uno de los mayores bombardeos a territorio de Irán.
Desde su cuenta oficial de X, Trump detalló que el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó el bombardeo ‘más poderoso’ de la historia del Medio Oriente; presuntamente, aniquilando los objetivos militares en la isla Kharg, territorio iraní.
‘Si Irán, o cualquier otro país, interfiriera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión.
‘Durante mi primer mandato, y hasta la actualidad, he transformado nuestras Fuerzas Armadas en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo, con mucha diferencia. Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de lo que ataquemos; ¡no hay nada que puedan hacer al respecto!
‘Irán jamás tendrá armas nucleares, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero. Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho! Gracias por su atención a este asunto.’ Celebró el presidente de los Estados Unidos.
Los bombardeos ocurren después de que las autoridades del gobierno iraní amenazaran con bloquear la navegación petrolera en el estrecho de Ormuz; un punto vital para el comercio de crudo en el mundo.
Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, afirmó que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo del gobierno de Irán e hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, resultó herido tras los ataques coordinados por el ejército estadounidense e israelí.
‘La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido’ declaró Vance; sin embargo, no especificó si las presuntas heridas eran de gravedad.