Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 13 marzo 2026
    Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán
    El presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo hace días a la prensa que ‘no sabe nada al respecto’. AP.

El Pentágono investiga ahora su responsabilidad en lo que podría ser la peor matanza de civiles causada por Estados Unidos desde 2003

WASHINGTON.-Luego de que se abriera una investigación por el bombardeo de una escuela en el sur de Irán que dejó unos 175 fallecidos en el primer día de la guerra, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió que Washington no ataca a civiles.

Ayer se dio a conocer que una investigación militar preliminar determinó que una información errónea de inteligencia estadounidense sobre objetivos fue la responsable del trágico ataque con misiles a una escuela primaria iraní.

TE PUEDE INTERESAR: Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU

Ante esto en una rueda de prensa para informar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar ‘Furia Épica’, Hegseth aseguró que en el conflicto solo hay una entidad que nunca ataca a civiles.

“Literalmente, nunca ataca a civiles. Nosotros no atacamos (civiles). Irán sí”, declaró.

El secretario aseguró además que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha designado a un oficial externo para dirigir la investigación sobre el bombardeo.

“La investigación tomará el tiempo que resulte necesario para abordar todos los aspectos relacionados con este incidente”, garantizó Hegseth, quien añadió que el proceso que se emplea en ataques dinámicos y operaciones similares llevadas a cabo por EU es de “muy alta fiabilidad”. De acuerdo al The New York Times los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que EU fue el responsable del ataque al colegio de primaria Shajarah Tayyebeh, que dejó unas 175 víctimas, la mayoría niñas pero también maestros y padres.

El diario, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la materia, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio del centro se debió a un error de selección de objetivo por parte del Ejército de Estados Unidos, que también atacó una base de la Guardia Revolucionaria iraní adyacente a la escuela.

El sábado, Donald Trump dijo a los periodistas en el Air Force One que creía que el ataque aéreo a la escuela fue llevado a cabo por Irán .

Como saben, son muy imprecisos con sus municiones. No tienen ninguna precisión. Esto lo hizo Irán, añadió el presidente Trump.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Ataques
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano
Donald Trump celebra bombardeo en la isla de Kharg, Irán

Donald Trump celebra bombardeo masivo en territorio iraní
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, da una conferencia de prensa en Washington.

Pete Hegseth: Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo iraní, está “herido” y “desfigurado”
Plan B-illete

Plan B-illete