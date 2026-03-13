Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán

WASHINGTON.-Luego de que se abriera una investigación por el bombardeo de una escuela en el sur de Irán que dejó unos 175 fallecidos en el primer día de la guerra, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió que Washington no ataca a civiles.

Ayer se dio a conocer que una investigación militar preliminar determinó que una información errónea de inteligencia estadounidense sobre objetivos fue la responsable del trágico ataque con misiles a una escuela primaria iraní.

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Ante esto en una rueda de prensa para informar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar ‘Furia Épica’, Hegseth aseguró que en el conflicto solo hay una entidad que nunca ataca a civiles.

“Literalmente, nunca ataca a civiles. Nosotros no atacamos (civiles). Irán sí”, declaró.

El secretario aseguró además que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha designado a un oficial externo para dirigir la investigación sobre el bombardeo.

“La investigación tomará el tiempo que resulte necesario para abordar todos los aspectos relacionados con este incidente”, garantizó Hegseth, quien añadió que el proceso que se emplea en ataques dinámicos y operaciones similares llevadas a cabo por EU es de “muy alta fiabilidad”. De acuerdo al The New York Times los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que EU fue el responsable del ataque al colegio de primaria Shajarah Tayyebeh, que dejó unas 175 víctimas, la mayoría niñas pero también maestros y padres.

El diario, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la materia, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio del centro se debió a un error de selección de objetivo por parte del Ejército de Estados Unidos, que también atacó una base de la Guardia Revolucionaria iraní adyacente a la escuela.

El sábado, Donald Trump dijo a los periodistas en el Air Force One que creía que el ataque aéreo a la escuela fue llevado a cabo por Irán .

Como saben, son muy imprecisos con sus municiones. No tienen ninguna precisión. Esto lo hizo Irán, añadió el presidente Trump.