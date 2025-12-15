Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío golpean a México; heladas de -10 grados y lluvias para estos estados

Para este lunes, el frente frío 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México hasta el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este), y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur).

El frente frío número 21 y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

A su vez, viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje elevado en las costas de las mencionadas entidades.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de la temperatura en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Mientras que la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano. Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El martes, el frente frío 21 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en la península de Yucatán; al final del día se espera que dicho sistema frontal deje de afectar al país.

La proximidad de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México en interacción con una línea seca , generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en dicha región.

Durante el periodo de pronóstico, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al paso de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera , además del persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 7 y máxima de 17 grado, el martes tendremos una máxima de 9 y una mínima de 22 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 18 y mínima de 8.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: en costas de Tamaulipas y Veracruz ; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, golfo de California, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.