Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores

Show
/ 8 enero 2026
    Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores
    Fiesta. La gala de los Globos de Oro reunirá a estrellas del cine, la música y la televisión sobre el escenario. FOTO: ESPECIAL

La ceremonia podrá verse este domingo 11 de enero en México, a las 19:00 horas, a través de HBO Max y TNT Latinoamérica

Ya no hay vuelta atrás: la temporada de premios de Hollywood ha comenzado y este domingo los Globos de Oro no sólo ofrecerán un desfile de celebridades en la alfombra roja, sino también sobre el escenario, con diversas figuras del espectáculo encargadas de presentar a los ganadores, entre ellas Julia Roberts, Charli XCX, Snoop Dogg y la estrella tailandesa Lisa.

Esta será la 83ª edición de los Globos de Oro y una de las más esperadas del año, debido a la variedad de películas y series que compiten por las preseas en esta temporada.

Los presentadores subirán al escenario durante el evento que será transmitido en Estados Unidos por CBS y Paramount+, mientras que en México podrá verse a partir de las 19:00 horas vía streaming en HBO Max y por la señal de cable de TNT. La conducción estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser.

MUCHOS INVITADOS

La organización de los premios dio a conocer, a través de un comunicado, una lista adicional de presentadores que incluye a George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.

Otras celebridades que participarán en la gala son Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum

Los Globos de Oro celebran este domingo su 83ª edición con ‘Una Tras Otra’ como la gran favorita de la noche, al acumular nueve nominaciones, seguida de Sentimental Value con ocho; Sinners con siete; Hamnet con seis; y Frankenstein con cinco. (Con información de EFE)

Temas


Espectáculos
Golden Globes
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
La doctrina Trumpan

La doctrina Trumpan
true

¡Amárrenlo! Trump, Venezuela y la amenaza sobre México
Advirtió que hay despachos de abogados que buscan obtener un beneficio económico de las indemnizaciones.

Pide Claudia Sheinbaum agilizar reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico
El inicio de 2026 trae una revisión de gastos para las familias, y las plataformas de streaming se consolidan como un rubro clave con planes y precios distintos en México

Streaming en México 2026: estos son los precios de Netflix, Disney+, Prime Video y más plataformas

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?
Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
Cruz Azul volverá a jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes en el Clausura 2026, donde debutará el martes 13 frente al Atlas.

Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026