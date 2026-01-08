Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores

Ya no hay vuelta atrás: la temporada de premios de Hollywood ha comenzado y este domingo los Globos de Oro no sólo ofrecerán un desfile de celebridades en la alfombra roja, sino también sobre el escenario, con diversas figuras del espectáculo encargadas de presentar a los ganadores, entre ellas Julia Roberts, Charli XCX, Snoop Dogg y la estrella tailandesa Lisa.

Esta será la 83ª edición de los Globos de Oro y una de las más esperadas del año, debido a la variedad de películas y series que compiten por las preseas en esta temporada.

Los presentadores subirán al escenario durante el evento que será transmitido en Estados Unidos por CBS y Paramount+, mientras que en México podrá verse a partir de las 19:00 horas vía streaming en HBO Max y por la señal de cable de TNT. La conducción estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser.