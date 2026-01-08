Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores
La ceremonia podrá verse este domingo 11 de enero en México, a las 19:00 horas, a través de HBO Max y TNT Latinoamérica
Ya no hay vuelta atrás: la temporada de premios de Hollywood ha comenzado y este domingo los Globos de Oro no sólo ofrecerán un desfile de celebridades en la alfombra roja, sino también sobre el escenario, con diversas figuras del espectáculo encargadas de presentar a los ganadores, entre ellas Julia Roberts, Charli XCX, Snoop Dogg y la estrella tailandesa Lisa.
Esta será la 83ª edición de los Globos de Oro y una de las más esperadas del año, debido a la variedad de películas y series que compiten por las preseas en esta temporada.
Los presentadores subirán al escenario durante el evento que será transmitido en Estados Unidos por CBS y Paramount+, mientras que en México podrá verse a partir de las 19:00 horas vía streaming en HBO Max y por la señal de cable de TNT. La conducción estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser.
MUCHOS INVITADOS
La organización de los premios dio a conocer, a través de un comunicado, una lista adicional de presentadores que incluye a George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.
Otras celebridades que participarán en la gala son Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.
Los Globos de Oro celebran este domingo su 83ª edición con ‘Una Tras Otra’ como la gran favorita de la noche, al acumular nueve nominaciones, seguida de Sentimental Value con ocho; Sinners con siete; Hamnet con seis; y Frankenstein con cinco. (Con información de EFE)