Johan Vásquez brilla en San Siro, pero Genoa deja escapar el triunfo ante Milan

Fútbol
/ 8 enero 2026
    Johan Vásquez brilla en San Siro, pero Genoa deja escapar el triunfo ante Milan
    Johan Vásquez fue uno de los pilares defensivos del Genoa en el empate 1-1 ante el Milan en San Siro, resultado que se definió hasta el minuto 90+2 de la Serie A. FOTO: AP

El defensor mexicano fue titular y jugó todo el partido en el empate 1-1 del Genoa frente al Milan en la Serie A, en un duelo que se definió con drama en el tiempo agregado

El mexicano Johan Vásquez fue protagonista en el empate 1-1 entre el Genoa y el Milan, resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto visitante en su visita a San Siro, dentro de una nueva jornada de la Serie A.

El defensor tricolor fue titular y disputó los 90 minutos en un duelo marcado por la presión constante del equipo rossonero y un cierre dramático.

Vásquez arrancó como central por izquierda dentro de una línea de tres zagueros y durante buena parte del encuentro mostró solidez en la marca, buen posicionamiento y capacidad para anticipar, elementos clave para sostener la ventaja parcial del Genoa.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vence al Atlético y enfrentará al Barcelona en la Final de la Supercopa de España

El planteamiento defensivo funcionó durante más de 90 minutos, con un bloque bajo que obligó al Milan a cargar el área con centros y disparos de media distancia.

El Genoa se adelantó en el marcador al minuto 28 con un gol de Lorenzo Colombo, atacante que pertenece al propio Milan, lo que añadió un ingrediente especial al encuentro.

A partir de ese momento, el conjunto local tomó el control del balón y se volcó al ataque, obligando a una actuación destacada del arquero Nicola Leali, quien respondió con múltiples intervenciones para mantener la ventaja visitante.

En el tramo final, la presión del Milan terminó por surtir efecto. Al minuto 92, Johan Vásquez despejó un balón que derivó en tiro de esquina y, tras ese cobro, Rafael Leão apareció en el área para marcar el gol del empate, un desenlace que privó al Genoa de un triunfo que parecía asegurado.

Pese a ello, el cuadro visitante aún tuvo la oportunidad de ganar el partido en tiempo agregado, cuando el árbitro señaló penal, pero Nicolae Stanciu falló su disparo al mandar el balón por encima del arco.

El empate dejó al Genoa con un punto valioso fuera de casa y a Johan Vásquez como uno de los referentes defensivos del equipo, en un partido que confirmó su regularidad en la Serie A, aunque también evidenció lo delgada que puede ser la línea entre una actuación sólida y un desenlace amargo en el futbol italiano.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Milan

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


AC Milan
Genoa CFC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
La doctrina Trumpan

La doctrina Trumpan
true

¡Amárrenlo! Trump, Venezuela y la amenaza sobre México
Advirtió que hay despachos de abogados que buscan obtener un beneficio económico de las indemnizaciones.

Pide Claudia Sheinbaum agilizar reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico
El inicio de 2026 trae una revisión de gastos para las familias, y las plataformas de streaming se consolidan como un rubro clave con planes y precios distintos en México

Streaming en México 2026: estos son los precios de Netflix, Disney+, Prime Video y más plataformas

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?
Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
Cruz Azul volverá a jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes en el Clausura 2026, donde debutará el martes 13 frente al Atlas.

Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026