Johan Vásquez brilla en San Siro, pero Genoa deja escapar el triunfo ante Milan

El mexicano Johan Vásquez fue protagonista en el empate 1-1 entre el Genoa y el Milan, resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto visitante en su visita a San Siro, dentro de una nueva jornada de la Serie A.

El defensor tricolor fue titular y disputó los 90 minutos en un duelo marcado por la presión constante del equipo rossonero y un cierre dramático.

Vásquez arrancó como central por izquierda dentro de una línea de tres zagueros y durante buena parte del encuentro mostró solidez en la marca, buen posicionamiento y capacidad para anticipar, elementos clave para sostener la ventaja parcial del Genoa.

