Johan Vásquez brilla en San Siro, pero Genoa deja escapar el triunfo ante Milan
El defensor mexicano fue titular y jugó todo el partido en el empate 1-1 del Genoa frente al Milan en la Serie A, en un duelo que se definió con drama en el tiempo agregado
El mexicano Johan Vásquez fue protagonista en el empate 1-1 entre el Genoa y el Milan, resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto visitante en su visita a San Siro, dentro de una nueva jornada de la Serie A.
El defensor tricolor fue titular y disputó los 90 minutos en un duelo marcado por la presión constante del equipo rossonero y un cierre dramático.
Vásquez arrancó como central por izquierda dentro de una línea de tres zagueros y durante buena parte del encuentro mostró solidez en la marca, buen posicionamiento y capacidad para anticipar, elementos clave para sostener la ventaja parcial del Genoa.
El planteamiento defensivo funcionó durante más de 90 minutos, con un bloque bajo que obligó al Milan a cargar el área con centros y disparos de media distancia.
El Genoa se adelantó en el marcador al minuto 28 con un gol de Lorenzo Colombo, atacante que pertenece al propio Milan, lo que añadió un ingrediente especial al encuentro.
A partir de ese momento, el conjunto local tomó el control del balón y se volcó al ataque, obligando a una actuación destacada del arquero Nicola Leali, quien respondió con múltiples intervenciones para mantener la ventaja visitante.
En el tramo final, la presión del Milan terminó por surtir efecto. Al minuto 92, Johan Vásquez despejó un balón que derivó en tiro de esquina y, tras ese cobro, Rafael Leão apareció en el área para marcar el gol del empate, un desenlace que privó al Genoa de un triunfo que parecía asegurado.
Pese a ello, el cuadro visitante aún tuvo la oportunidad de ganar el partido en tiempo agregado, cuando el árbitro señaló penal, pero Nicolae Stanciu falló su disparo al mandar el balón por encima del arco.
El empate dejó al Genoa con un punto valioso fuera de casa y a Johan Vásquez como uno de los referentes defensivos del equipo, en un partido que confirmó su regularidad en la Serie A, aunque también evidenció lo delgada que puede ser la línea entre una actuación sólida y un desenlace amargo en el futbol italiano.