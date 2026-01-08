El sector automotriz se enfrentará varios retos, entre ellos, la renegociación del T-MEC y Plan México: Canacintra

La revisión del T-MEC, el desarrollo del Plan México y la regulación para la transición hacia menores emisiones contaminantes y una menor importación de unidades “chatarra”, son algunos retos que enfrentará la industria automotriz en México en 2026, señaló Salvador Saavedra Ceballos, presidente del sector de la industria automotriz de la Canacintra.

Saavedra Ceballos es representante del organismo que integra a fabricantes de materiales de fricción, autopartes, hasta carrocerías de autobuses, semirremolques, camiones y tractocamiones.

“2026 será un año de grandes retos, tanto en el aspecto de la revisión del T-MEC como en los procesos para lograr que el Plan México empiece a materializarse con inversiones en los polos de desarrollo”, dijo.

De acuerdo a lo que informó como uno de los sectores estratégicos identificados en el Plan México para elevar las exportaciones y desarrollar contenido nacional.

“En 2026 será importante materializar aspectos de política industrial como la distinción de las empresas y segmentarlas de acuerdo con su vocación de servicio industrial y su inserción en el mercado por tipo de vehículo”, señaló.

Añadió que las empresas con vocación altamente exportadora requieren que las negociaciones de los tratados internacionales, en especial en la revisión del T-MEC, se favorezca la permanencia y evolución de largo plazo de las reglas de origen y las reglas comerciales, de tal forma que se tenga certeza en las inversiones y se logren hacer más eficientes las operaciones de logística y manufactura.

Además, que se incluyan mejoras de productividad de las empresas, mejores costos de operación e ingresos para los trabajadores, y por ende, en la economía de las regiones donde se asientan estas firmas.

Por último Saavedra advirtió que en el sector automotriz, de acero y aluminio, que están sujetos a los aranceles de seguridad nacional de la Sección 232, “el libre comercio estará muerto”.

Fue ayer que el informe Top Risks 2026 de Eurasia Group destacó que la revisión obligatoria del T-MEC en 2026 se perfila como un proceso marcado por el limbo, la incertidumbre crónica y una creciente asimetría de poder, en un contexto de elevada volatilidad geopolítica y reconfiguración del liderazgo global de Estados Unidos.

Con información de El Financiero