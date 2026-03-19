¿Hay eclipse hoy en México? Esto ocurrirá el 19 de marzo de 2026 y su horario

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/ 19 marzo 2026
    ¿Hay eclipse hoy en México? Esto ocurrirá el 19 de marzo de 2026 y su horario
    Este jueves 19 de marzo de 2026 no habrá eclipse en México, pero sí un evento astronómico relevante: la Luna Nueva. Foto: Margarito Pérez Retana

Este 19 de marzo de 2026 no habrá eclipse en México, pero sí ocurre la Luna Nueva, un evento astronómico que oscurece el cielo y mejora la observación de estrellas.

Este jueves 19 de marzo de 2026 no habrá eclipse en México, pero sí un evento astronómico relevante: la Luna Nueva. Te explicamos qué significa, por qué no es visible y cuál es el mejor horario para observar el cielo.

En la recta final de marzo, muchas personas siguen volteando al cielo con la esperanza de presenciar un nuevo eclipse. Tras el reciente fenómeno lunar que pintó la Luna de rojo, la duda es clara: ¿hay eclipse hoy en México, jueves 19 de marzo de 2026? La respuesta es no, pero sí hay un evento astronómico importante que vale la pena conocer.

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¿Habrá eclipse hoy 19 de marzo de 2026 en México?

A pesar del interés que generan estos fenómenos, no habrá eclipse lunar ni solar este jueves 19 de marzo de 2026, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. De acuerdo con el calendario astronómico del mes, no existe ningún eclipse programado para esta fecha.

Esto puede causar confusión, especialmente porque hace poco ocurrió un eclipse lunar visible desde distintas regiones, incluyendo el continente americano. Sin embargo, estos eventos no suceden de manera continua, sino que responden a ciclos específicos.

$!En la recta final de marzo, muchas personas siguen volteando al cielo con la esperanza de presenciar un nuevo eclipse.
En la recta final de marzo, muchas personas siguen volteando al cielo con la esperanza de presenciar un nuevo eclipse. Foto: Margarito Pérez Retana

¿Qué fenómeno astronómico ocurre hoy?

Aunque no hay eclipse, este 19 de marzo de 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo lunar con la llegada de la Luna Nueva. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, provocando que su lado iluminado no sea visible desde nuestro planeta.

Por esta razón, la Luna Nueva no puede observarse a simple vista, ya que su cara visible permanece completamente oscura desde la perspectiva terrestre.

¿A qué hora ver el cielo hoy en México?

A pesar de que la Luna no será visible, este fenómeno ofrece una ventaja importante para los amantes del cielo nocturno. La ausencia de luz lunar permite que el cielo se vea más oscuro, lo que mejora la visibilidad de estrellas, constelaciones y otros objetos astronómicos.

El mejor momento para observar el cielo este jueves será después del atardecer, aproximadamente a partir de las 18:00 horas. En ese horario, las condiciones serán ideales para disfrutar de una vista más clara del firmamento.

$!A pesar del interés que generan estos fenómenos, no habrá eclipse lunar ni solar este jueves 19 de marzo de 2026.
A pesar del interés que generan estos fenómenos, no habrá eclipse lunar ni solar este jueves 19 de marzo de 2026. Foto: Adolfo Vladimir

¿Cuándo será el próximo eclipse en 2026?

Para quienes esperan ver un eclipse, el siguiente evento importante será el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Este fenómeno podrá observarse de forma total en regiones como Islandia, España, Portugal, Rusia y Groenlandia.

En México, sin embargo, no será visible, ni siquiera de manera parcial. Por ello, quienes deseen seguirlo deberán recurrir a transmisiones en vivo o contenido especializado.

En conclusión, hoy 19 de marzo de 2026 no habrá eclipse en México, pero la Luna Nueva abre una oportunidad ideal para observar el cielo con mayor claridad. Aunque no sea un espectáculo tan evidente como un eclipse, sigue siendo un fenómeno clave dentro del ciclo astronómico.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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