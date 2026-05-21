¿Vas al súper? Soriana mantiene megadescuento del INAPAM para adultos mayores en junio 2026

Actualmente, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un catálogo de beneficios para adultos mayores de 65 años que tengan la credencial del organismo; cada mes cuenta con descuentos, promociones y servicios disponibles en todo México. Sin embargo, uno de los beneficios más destacados es el relacionado con los supermercados de Soriana, los cuales se mantendrán vigentes a partir de junio de 2026.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA CREDENCIAL DEL INAPAM EN SORIANA? Soriana es uno de los supermercados con mejores descuentos por la credencial del Instituto de las Personas Adultas Mayores. Los beneficiarios de la credencial del INAPAM obtendrán un 10% de descuento de artículos y categorías específicas en cualquier sucursal de la compañía de supermercados mexicana. Por ejemplo, en el área de farmacia puedes encontrar un descuento directo de hasta el 10% en medicamentos seleccionados y productos de salud. En el departamento de abarrotes y alimentos perecederos también encontrarás un porcentaje de descuento.

TIENDAS Y SUPERMERCADOS QUE OFRECEN DESCUENTOS CON LA TARJETA INAPAM EN JUNIO 2026 - Chedraui: descuento del 5% en alimentos, también ofrece bonificaciones en el monedero electrónico al presentar la credencial vigente antes de registrar la compra;

- La Comer: 10% de bonificación en farmacia con Monedero Naranja, y un 5% adicional con tarjeta INAPAM;<br /> - Tienda Super ISSSTE: descuento de 10% general en la mayoría de sus departamentos;

- Walmart: mantiene programas de precios preferenciales en sus farmacias internas y bonificaciones especiales a través de su sistema de cajas.

¿CÓMO PUEDO PAGAR CON LA TARJETA DEL INAPAM? Para acceder a los beneficios, solo basta con que los adultos mayores presenten su credencial del INAPAM en caja al momento de realizar el pago. Cabe destacar que no se requiere un registro previo, lo que facilita el uso inmediato del beneficio. Este descuento aplica para todos los productos de farmacia en todas las sucursales de Walmart del país, y solo es necesario mostrar la credencial del INAPAM vigente al momento de pagar en las cajas del área.

¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA? De acuerdo con INAPAM, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener la tarjeta, siempre y cuando completen el registro de manera correcta y presenten los documentos requeridos: - Acta de nacimiento legible;

- Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar;

- Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos;

- Clave Única de Registro de Población -CURP- (actualizada);

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

¿EXPIRA? La credencial para adultos mayores del INAPAM no expira, así como que no es necesario renovarla, ya que sigue siendo válida sin importar si tiene un diseño anterior o la fecha de emisión. Aunque, los únicos casos en que la credencial deja de ser válida y es necesario un cambio son: - Deterioro o daño, es decir, si la credencial presenta desgaste, como que el código de barras esté dañado o ilegible, por lo que es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas. - Pérdida o robo, en caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular de la tarjeta debe acudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos. - Nueva emisión, cuando el INAPAM actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazarla. - Corrección o actualización de datos, si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales; en otro caso, si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial. - Renovación de credencial Instituto Nacional de la Senectud, las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del INAPAM, ya que las tarjetas del antiguo instituto ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM? La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son: - Alimentos y abarrotes

- Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio

- Ropa, calzado y productos del hogar

- Actividades culturales y recreativas

- Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas

- Trámites legales, asesoría y servicios funerarios

- Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región. ¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM? La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas. El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_ Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.

¿INAPAM ENTREGA APOYO ECONÓMICOS? La tarjeta del INAPAM no entrega efectivo, pero sí ofrece múltiples beneficios para los adultos mayores en México, como descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y recreativas. En redes sociales circuló la versión de que los beneficiarios recibirían 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo, pero esto es incorrecta. El plástico no otorga apoyos económicos, solo descuentos y promociones en servicios y comercios. Quienes busquen apoyos económicos deben acudir a los módulos de programas sociales como la Pensión Bienestar, con toda la documentación requerida. Estos apoyos son independientes de la tarjeta INAPAM y dependen de lineamientos del gobierno federal o estatal.

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