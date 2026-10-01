Huracán Rachel se intensifica a categoría 2; así afectará a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco

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    Huracán Rachel se intensifica a categoría 2; así afectará a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco
    El huracán Rachel alcanzó categoría 2 y genera lluvias intensas, vientos y oleaje elevado en varias regiones de México.
Stephanie León
por Stephanie León

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El SMN alertó por lluvias de hasta 150 milímetros, fuertes vientos y oleaje de hasta 6 metros en estados del occidente y norte del país

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 durante la madrugada de este jueves 1 de octubre de 2026 en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alertó por lluvias muy fuertes a intensas, vientos y oleaje elevado en distintas regiones de México.

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó en 19.6 grados de latitud norte y 109.6 grados de longitud oeste, a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-el-frente-frio-1-y-masa-de-aire-frio-a-mexico-azotara-con-heladas-de-0-grados-lluvia-torbellinos-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-vient-IK23839364

El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Presentaba una presión mínima central de 964 hectopascales.

HURACÁN RACHE MANTIENE LLUVIAS INTENSAS EN EL OCCIDENTE Y NOROESTE DE MÉXICO

El SMN señaló que las bandas nubosas del huracán generan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Baja California Sur y en zonas del centro y sur de Sinaloa.

También se pronosticaron lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y el oeste de Jalisco.

Las condiciones asociadas con Rachel incluyen vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en el sur de Baja California Sur.

En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén olas de 3 a 4 metros.

COAHUILA, NUEVO LEÓN Y OTROS ESTADOS TENDRÁN LLUVIAS INTENSAS

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León, noroeste de Tamaulipas, norte y noreste de Durango, noroeste y norte de Zacatecas, así como en el oeste y noroeste de San Luis Potosí, debido a que el sistema frontal núm. 1 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interactuará con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Para este jueves también se pronosticaron lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, Nayarit, oeste de Jalisco, noreste, este y suroeste de Guanajuato, norte de Querétaro, este y sureste de Hidalgo, Tlaxcala, norte y sur de Puebla, norte y centro de Veracruz, norte de Michoacán, así como zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, este de Tabasco y este de Yucatán.

Sonora y Chihuahua tendrán intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros.

SMN ADVIERTE POR INUNDACIONES, VIENTOS Y BAJA VISIBILIDAD

El organismo meteorológico señaló que las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento tienen capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Ante las condiciones previstas, el SMN pidió a la población extremar precauciones en las zonas afectadas por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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