Huracán Rachel se intensifica a categoría 2; así afectará a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó en 19.6 grados de latitud norte y 109.6 grados de longitud oeste, a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 durante la madrugada de este jueves 1 de octubre de 2026 en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), que alertó por lluvias muy fuertes a intensas, vientos y oleaje elevado en distintas regiones de México.

El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Presentaba una presión mínima central de 964 hectopascales.

HURACÁN RACHE MANTIENE LLUVIAS INTENSAS EN EL OCCIDENTE Y NOROESTE DE MÉXICO

El SMN señaló que las bandas nubosas del huracán generan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Baja California Sur y en zonas del centro y sur de Sinaloa.

También se pronosticaron lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y el oeste de Jalisco.

Las condiciones asociadas con Rachel incluyen vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en el sur de Baja California Sur.

En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén olas de 3 a 4 metros.

COAHUILA, NUEVO LEÓN Y OTROS ESTADOS TENDRÁN LLUVIAS INTENSAS

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León, noroeste de Tamaulipas, norte y noreste de Durango, noroeste y norte de Zacatecas, así como en el oeste y noroeste de San Luis Potosí, debido a que el sistema frontal núm. 1 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interactuará con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Para este jueves también se pronosticaron lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, Nayarit, oeste de Jalisco, noreste, este y suroeste de Guanajuato, norte de Querétaro, este y sureste de Hidalgo, Tlaxcala, norte y sur de Puebla, norte y centro de Veracruz, norte de Michoacán, así como zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, este de Tabasco y este de Yucatán.

Sonora y Chihuahua tendrán intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros.