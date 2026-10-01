Ernesto Laguardia se va de La Casa de los Famosos México 2026... ‘Estaba muy dolido’

El actor llegó hasta una de las últimas etapas del reality de TelevisaUnivision , después de superar varias galas de eliminación. Sin embargo, esta vez su nombre quedó fuera del grupo que disputará el primer lugar de la cuarta temporada.

El actor Ernesto Laguardia se quedó a un paso de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026 , luego de que las votaciones cerraran durante la gala de semifinales y definieran a los participantes que continuarían en la competencia.

La dinámica para conocer a los finalistas mantuvo el formato utilizado en las tres ediciones anteriores. En lugar de anunciar directamente al eliminado, Galilea Montijo fue mencionando uno a uno a los habitantes que seguían con posibilidades de llegar a la final.

La tensión aumentó conforme quedaban menos nombres por mencionar. Entre las sorpresas estuvo la permanencia de Ese Pérez, mientras que Mariana Ochoa y Memo Schutz también consiguieron mantenerse en la competencia.

LA REACCIÓN DE LAGUARDIA TRAS CONOCER EL RESULTADO

Cuando finalmente se confirmó que Ernesto Laguardia no continuaría hasta la gran final, el rostro del actor mostró el impacto del anuncio. La reacción fue observada desde el foro y también por sus compañeros dentro de la casa.

Yahir fue uno de los primeros en comentar el momento y reconoció que la salida de Laguardia le había afectado. “Es un juego pero... me puede por él”, expresó el cantante al observar la reacción de su compañero.

Memo Schutz también reparó en el semblante del actor y describió lo que había percibido después de conocer el resultado. “Estaba muy dolido, estaba muy dolido”, afirmó el conductor.

Karina Torres también notó el cambio en Laguardia, aunque interpretó el momento de una manera diferente. Yahir consideró que al actor le tomó algunos instantes asimilar que su participación había terminado. “Le costó un momento aceptarlo”, comentó.

El resultado dejó a Laguardia fuera de los cinco participantes que llegarán a la jornada decisiva, pese a que consiguió avanzar en varias rondas de eliminación durante la temporada.

ASÍ SE DEFINIÓ LA RECTA FINAL DE LCDLFM 2026

La gala también estuvo marcada por una presentación de Alejandra Guzmán, quien apareció en el programa después de la lesión de cadera que la llevó a detener un concierto en Veracruz.

Con el avance de la noche, los nombres fueron anunciados uno por uno hasta reducir el grupo de competidores. La tensión se concentró especialmente en los últimos habitantes que permanecían en espera de conocer su destino.

La temporada llegará a su desenlace el domingo 4 de octubre, cuando se conozca al ganador de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México.

El premio establecido para quien obtenga el primer lugar es de 4 millones de pesos en efectivo. El ganador también tendrá el cierre simbólico de la temporada al apagar las luces de la casa.