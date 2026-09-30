AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció este miércoles en redes sociales para anunciar su nuevo libro “Pueblo”, publicado por la editorial Planeta, en medio de las presiones que enfrenta su hijo, Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán. De acuerdo con una publicación en X, presentará su nuevo libro con el que aseguró que concluye la sustentación del Humanismo Mexicano, junto con su obra anterior, Grandeza. “Amigas y amigos. En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad”, comentó el exmandatario.

AMLO explicó que originalmente pensó titularlo ‘Gloria’, para contar la historia política de México, pero optó por ‘Pueblo’ y sostuvo que esa palabra causa molestia a quienes olvidan quién manda en una democracia. “Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, escribió en su cuenta de X. López Obrador expresó que con las obras “Grandeza” y “Pueblo” acaba de sustentar al Humanismo Mexicano, “concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T)” y su principio de dar prioridad a los pobres, cuya esencia se puede definir en una frase: Por el bien de todos, primero los pobres”, concluyó.

“Con estos dos libros termino de sustentar lo que denominamos Humanismo Mexicano, concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, cuya esencia se puede definir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó. El expresidente distinguió el contenido de las dos obras al explicar que mientras Grandeza aborda las raíces culturales, los valores y la espiritualidad del País, Pueblo está dedicado a su historia política. “En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también fecunda historia política de México”, señaló. Junto a un link del video en el canal de YouTube del exmandatario que a las 19:00 horas inició su mensaje.

EN MEDIO DE LA TORMENTA... No obstante, el mensaje coincidirá con en momento crítico para su hijo Andrés Manuel López Beltrán, en medio de indagatorias, y de las divisiones que han surgido dentro de Morena por los recientes destapes rumbo a 2027. El anuncio ocurre después de que The New York Times publicó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan posibles vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible. La publicación del medio estadounidense precisa que no existe una investigación formal abierta y que la información proviene de fuentes anónimas con conocimiento de las indagatorias. La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este miércoles el contenido del reportaje y cuestionó la solidez de sus fuentes.

LOCALIZAN A AMÍLCAR OLÁN, AMIGO DE ANDY, Y VUELVE A HUIR El periodista Irving Pineda, reportó para el programa Hechos AM de Azteca Noticias, la localización del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos gubernamentales y presuntas operaciones irregulares, en Lugano, Suiza. El reportero señaló que la pista sobre su paradero llegó mediante una llamada anónima a la mesa de información de TV Azteca. El equipo periodístico realizó seguimiento desde una terraza cercana utilizando un dron y equipo de largo alcance. Su hallazgo se confirmó días después cuando Pineda observó a Amílcar Olán con su esposa, sus dos hijos y “una señora que le ayuda con las labores de la limpieza”. Al informar que estuvo siete días siguiendo al empresario, para confirmar que vive en el domicilio que le indicaron en la llamada anónima, Pineda narró el momento del encuentro, en el que le pidió una entrevista a Olán Aparicio, pero el empresario reaccionó de manera agresiva.

Se acerca al amigo de ‘Andy’ mientras caminaba en compañía de su hijo, tras regresar de la escuela, y le pide 30 segundos de su tiempo para dialogar; aunque en un principio respondió de forma tranquila con monosílabos, la situación escaló a un intento de agresión. En las imágenes presentadas en el noticiero, al mencionarle que existen escándalos en torno a su persona, Amílcar Olán advirtió que llamará a la policía y reaccionó de manera agresiva pues, entre forcejeos, intentó arrebatar el equipo con el que se documentaba el momento y continúa su camino sin dar declaración alguna. Tras el reportaje, el inmueble volvió en renta, se describía como un penthouse amueblado cercano a la escuela estadounidense TASIS de 5.5 habitaciones y aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie habitable, situada en el tercer piso de un edificio construido en 2025. La propiedad se ofrecía por 15 mil francos suizos mensuales. Sin embargo, el anuncio fue eliminado posteriormente de Homegate.

LIGAN A ‘EX’ DE MARINA DEL PILAR, GOBERNADORA MORENISTA, CON EL CÁRTEL DE SINALOA Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue sancionado este martes 29 de septiembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó con un presunto esquema de narcocorrupción relacionado con ‘La Mayiza’, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, Torres estaría relacionado con ‘Los Rusos’, grupo al que identifica como un brazo armado de ‘La Mayiza’ con presencia en Tijuana. La autoridad estadounidense sostiene que el exfuncionario utilizó sus relaciones e influencia política para favorecer las operaciones del grupo en Baja California. El Departamento del Tesoro incluyó a Torres dentro de una acción dirigida contra personas a las que acusó de facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa. La dependencia describió a los señalados como “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

Y LAS CORCHOLATAS El momento también coincide con el proceso interno de Morena para definir a sus llamados coordinadores de la Transformación en los estados que tendrán elección de Gobernador en 2027. Los destapes han provocado inconformidades entre aspirantes desplazados y tensiones con aliados. En Zacatecas, por ejemplo, el PT ha advertido sobre una posible ruptura de la coalición con Morena y el PVEM por la designación de Verónica Díaz. Además, el Instituto Nacional Electoral mantiene pendiente la regulación de estos procesos adelantados. El consejero Arturo Castillo advirtió que la fiscalización de los gastos podría resolverse hasta después de las elecciones de 2027. López Obrador se ha mantenido alejado públicamente de la actividad política desde que dejó la Presidencia, aunque su influencia dentro de Morena y sobre sus principales figuras continúa siendo motivo de debate. El contenido y el alcance del mensaje anunciado por el expresidente no se expresa en la programación de su publicación en el canal de YouTube, solo aparece como “Mensaje de Andrés Manuel López Obrador desde Palenque, Chiapas”. (Con información de Reforma)