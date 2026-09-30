Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo y levanta huelga: ¿Qué pasará ahora?

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad llegó a su fin tras casi 12 meses de huelga. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la institución y el sindicato alcanzaron un acuerdo definitivo para reactivar la atención a los usuarios y reabrir las sucursales en todo el país.

Marath Bolaños, titular de la STPS, confirmó que las partes lograron destrabar la negociación tras realizar más de 70 reuniones de conciliación. En las mesas de diálogo también participó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para mediar entre los directivos y la representación sindical.

El convenio pactado incluye el pago del 100% de los salarios no percibidos por los trabajadores durante el año de paro laboral. Además, se garantizó la regularización de las plazas de trabajo y el respeto pleno a las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

REAPERTURA DE SUCURSALES

Más de 300 sucursales en todo México reabrirán sus puertas al público el próximo miércoles 7 de octubre de 2026. El personal regresará a sus actividades en los horarios habituales de atención:

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.