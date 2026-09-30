Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo y levanta huelga: ¿Qué pasará ahora?
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La STPS y el sindicato concluyen el conflicto laboral de casi un año. Conoce los detalles de la negociación y qué sucederá con la reapertura de sucursales.
El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad llegó a su fin tras casi 12 meses de huelga. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la institución y el sindicato alcanzaron un acuerdo definitivo para reactivar la atención a los usuarios y reabrir las sucursales en todo el país.
Marath Bolaños, titular de la STPS, confirmó que las partes lograron destrabar la negociación tras realizar más de 70 reuniones de conciliación. En las mesas de diálogo también participó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para mediar entre los directivos y la representación sindical.
El convenio pactado incluye el pago del 100% de los salarios no percibidos por los trabajadores durante el año de paro laboral. Además, se garantizó la regularización de las plazas de trabajo y el respeto pleno a las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo.
REAPERTURA DE SUCURSALES
Más de 300 sucursales en todo México reabrirán sus puertas al público el próximo miércoles 7 de octubre de 2026. El personal regresará a sus actividades en los horarios habituales de atención:
Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS EMPEÑOS QUE SE QUEDARON?
Las prendas dejadas en garantía se mantuvieron bajo resguardo y protección continua dentro de las bóvedas de la institución durante todo el tiempo que duró la huelga.
Para apoyar a los clientes afectados por el cierre prolongado, el Monte de Piedad aplicará las siguientes medidas de atención:
Periodo de gracia: Otorgará 45 días libres de intereses para que los usuarios puedan ponerse al día con sus trámites.
Descuentos especiales: Aplicará reducciones en los cargos por intereses acumulados según el historial de cada cliente.
Trámites disponibles: Reactivará de inmediato las opciones de refrendo, desempeño (recuperación de prendas) y la solicitud de nuevos préstamos.