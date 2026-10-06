¿Idea para Sheinbaum?... En España, jóvenes de entre 18 y 30 años que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital de 733 euros

El caso español ha llamado la atención porque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no está limitado exclusivamente a hogares con menores o personas mayores. También contempla a determinados jóvenes que viven en el mismo domicilio que sus padres, aunque deben demostrar que cumplen los criterios establecidos por la Seguridad Social.

¿Idea para Claudia Sheinbaum ? Mientras en México existen programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro , en España algunos jóvenes que viven con sus padres pueden solicitar una prestación mensual si cumplen determinadas condiciones.

La prestación tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos para personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica . Su regulación está establecida en la Ley 19/2021 y la administración española señala que también busca favorecer la inclusión social y laboral.

APOYOS PARA JÓVENES EN MÉXICO TIENEN OTRO ENFOQUE

En México, los jóvenes cuentan con programas federales que buscan atender distintas necesidades. Uno de ellos es Jóvenes Escribiendo el Futuro, una beca dirigida principalmente a estudiantes de educación superior que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

El programa entrega un apoyo económico a estudiantes de determinadas instituciones públicas de educación superior. Su finalidad es contribuir a que los beneficiarios continúen con sus estudios y evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para permanecer en la escuela.

También está Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene un objetivo diferente. Está dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan y les permite incorporarse como aprendices en centros de trabajo durante un periodo determinado, con una beca mensual y cobertura del seguro médico del IMSS mientras participan en el programa.

Por eso, aunque los tres esquemas tienen como población a jóvenes, no funcionan de la misma manera. Los programas mexicanos están vinculados principalmente con educación, capacitación e incorporación al mercado laboral, mientras que el IMV español es una prestación destinada a garantizar ingresos mínimos ante una situación de vulnerabilidad.

QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL INGRESO MÍNIMO VITAL

En España, los jóvenes pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital bajo diferentes supuestos. Entre ellos están quienes tienen entre 18 y 22 años y provienen de centros residenciales de protección de menores de las comunidades autónomas.

También pueden solicitarlo personas de al menos 23 años que compartan domicilio con una unidad de convivencia sin formar parte de ella, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la Seguridad Social.

Para determinados jóvenes de 23 a 29 años que viven con sus padres, uno de los requisitos es haber vivido de manera independiente, legal y efectiva en España durante al menos los dos años anteriores a la solicitud.

Además, no deben estar casados, salvo que hayan iniciado trámites de separación o divorcio; tampoco pueden estar unidos a otra persona como pareja de hecho ni formar parte de otra unidad de convivencia.

A partir de los 30 años, las condiciones relacionadas con la independencia previa cambian. La Seguridad Social establece que deberán acreditar que durante el año anterior a la solicitud tuvieron un domicilio diferente al de sus padres, tutores o acogedores.

LOS 733 EUROS NO SON UNA CANTIDAD FIJA PARA TODOS

• Renta garantizada individual: 733,60 € al mes.

Unidad de convivencia: Se incrementa un 30% por cada miembro adicional desde el segundo (con un máximo del 220%).

Complemento de infancia (por menor a cargo):

• Menores de 3 años: 115 €.

• Entre 3 y 6 años: 80,50 €.

• Entre 6 y 18 años: 57,50 €.

Puedes consultar más detalles de los criterios en el portal de Inclusión y Seguridad Social.

DATOS CLAVE DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

· El IMV está regulado por la Ley 19/2021.

· Algunos jóvenes pueden solicitarlo aunque vivan con sus padres.

· Los requisitos cambian dependiendo de la edad y la situación familiar.

· Para determinados solicitantes de 23 a 29 años se exige acreditar dos años de vida independiente antes de pedir la prestación.

· Las personas mayores de 30 años deben demostrar, bajo las condiciones establecidas, que tuvieron un domicilio diferente al de sus padres durante el año anterior.

· En agosto, más de 2.7 millones de personas vivían en hogares que recibían el IMV.

REQUISITOS PRINCIPALES

Edad: Tener entre 23 y 30 años (o desde los 18 años si hay menores a cargo o personas tuteladas).

Residencia: Haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos el último año.

Vulnerabilidad económica: Estar por debajo de los umbrales establecidos de renta y patrimonio neto.

Unidad de convivencia: Formada habitualmente desde hace al menos seis meses.