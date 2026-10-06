Sheinbaum autoriza depositarle mil 900 pesos a beneficiarios y beneficiarias en estas fechas de octubre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar , encabezada por Julio León , publicó el calendario oficial de depósitos. Tras cuatro meses sin pagos por el periodo vacacional, los beneficiarios del programa volverán a recibir el apoyo.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de la beca Rita Cetina 2026 correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios inscritos en el programa.

La Beca Rita Cetina comenzó con la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre, un pago que se entrega de manera directa a las familias mediante la tarjeta del Banco del Bienestar .

El monto establecido para este año es de mil 900 pesos bimestrales por familia con un estudiante registrado. En los casos donde una familia tenga a más de un alumno beneficiario, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional.

La entrega de los recursos se realizará entre el lunes 5 y el viernes 16 de octubre, siguiendo un calendario basado en la primera letra de la CURP. Los beneficiarios no tienen que retirar el dinero el mismo día en que aparece el depósito, pues los recursos permanecen disponibles en su cuenta.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA BECA RITA CETINA

La distribución del dinero se organiza para evitar concentrar todos los depósitos en una sola fecha. De esta manera, cada grupo de beneficiarios tiene asignado un día específico según la letra inicial de su CURP.

Para el bimestre septiembre-octubre, las fechas establecidas son las siguientes:

· C: martes 6 de octubre

· D, E, F: miércoles 7 de octubre

· G: jueves 8 de octubre

· H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre

· M: lunes 12 de octubre

· N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre

· R: miércoles 14 de octubre

· S: jueves 15 de octubre

· T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre

El calendario corresponde al pago bimestral septiembre-octubre. La fecha asignada indica cuándo se realiza la dispersión, por lo que no es necesario acudir inmediatamente a retirar el dinero.

CÓMO SABER SI YA LLEGÓ EL DEPÓSITO

Una de las opciones para comprobar si el apoyo ya fue depositado consiste en consultar el saldo directamente en los cajeros del Banco del Bienestar. También es posible revisar el movimiento mediante la aplicación móvil de la institución bancaria.

Otra alternativa es utilizar el Buscador de Estatus disponible en la plataforma oficial del programa. Para realizar la consulta se requiere ingresar la CURP del beneficiario y revisar la información correspondiente al pago.

Las familias también pueden solicitar información por teléfono. Una de las líneas disponibles es el 800 900 2000, donde se deben ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. También está habilitado el número 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

LA BECA RITA CETINA AMPLÍA SU COBERTURA

La Beca Rita Cetina comenzó como un programa social dirigido principalmente a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas. Su puesta en marcha ocurrió en 2025 y posteriormente amplió su cobertura para incorporar a alumnos de primaria.

El objetivo del programa es apoyar la permanencia de los estudiantes en las escuelas públicas y reducir parte de los gastos que enfrentan las familias durante el ciclo escolar. El esquema contempla ampliar posteriormente el beneficio a estudiantes de preescolar.

De acuerdo con Julio León, titular del programa, la iniciativa cuenta con más de 15 millones de beneficiarios en el país. Para su operación se contempla una inversión anual cercana a 83 mil millones de pesos.