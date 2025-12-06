IMSS aclara uso de datos biométricos tras preocupación entre pensionados: ¿son necesarios?

/ 6 diciembre 2025
    IMSS aclara uso de datos biométricos tras preocupación entre pensionados: ¿son necesarios?
    El IMSS confirmó que los pensionados seguirán recibiendo su pago sin registrar huellas o reconocimiento facial; los datos biométricos sólo serán necesarios para la Cédula Digital de Salud. FOTO: VANGUARDIA

El IMSS aclaró sobre si el uso de datos biométricos condiciona el pago de pensiones y cómo se realizarán los depósitos

En los últimos días, surgió inquietud entre pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a la difusión de información que señalaba la presunta implementación de una medida obligatoria para registrar datos biométricos como requisito para recibir el depósito mensual de la pensión.

La versión, replicada principalmente en redes sociales, afirmaba que, tras la actualización del programa de seguridad del instituto, quienes reciben una pensión estarían obligados a registrar huellas dactilares, reconocimiento facial u otros datos personales para acceder a su pago.

Esta información generó dudas y preocupación entre los derechohabientes, particularmente aquellos que realizan trámites de manera presencial o a través de medios digitales.

IMSS EMITE ACLARACIONES SOBRE REGISTRO DE DATOS BIOMÉTRICOS Y PENSIONES DEL IMSS

Ante la circulación de estos señalamientos, el IMSS emitió una aclaración oficial en la que precisó en qué trámites sí será necesario utilizar datos biométricos y cuáles permanecerán sin cambios.

De acuerdo con el organismo, el uso de información biométrica forma parte de un proyecto de modernización tecnológica destinado a reforzar la seguridad y la protección de los datos personales de los afiliados.

QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉDICOS

Los datos biométricos comprenden características físicas como el rostro, las huellas dactilares o el iris, así como elementos de comportamiento como la voz.

Su función es proporcionar una forma más precisa de identificación, especialmente en sistemas digitales donde se busca evitar suplantaciones o accesos no autorizados.

En distintos sectores, este tipo de tecnología ya forma parte de los procesos de autenticación para controles de acceso, trámites electrónicos y consultas de información sensible.

MEDIDAS APROBADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

El anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación confirma la aprobación del acuerdo ACDO.AS2.HCT.220725/194.P.DPES del H. Consejo Técnico, autorizado desde el 30 de octubre de 2025. Dicho acuerdo establece la integración de datos biométricos como herramienta para identificar a pensionados, jubilados y personal administrativo del IMSS.

Con esta medida, el instituto busca consolidar un sistema digital más seguro, facilitar trámites en línea y reforzar controles en procesos como consultas de subsidios por incapacidad y registro de cuentas bancarias utilizadas para depósitos electrónicos. La intención, según el IMSS, es fortalecer la infraestructura digital sin afectar la continuidad de los servicios.

El IMSS puntualizó que la incorporación de datos biométricos no condiciona ni modifica el proceso de pago de pensiones. El registro de esta información no será obligatorio para recibir la dispersión mensual y no existe disposición alguna que vincule la entrega de la pensión con este tipo de trámites.

La institución reiteró que todos los depósitos continuarán realizándose de manera habitual, bajo el mismo calendario y sin solicitar procesos adicionales a los pensionados.

USO DE DATOS BIOMÉTRICOS EN LA CÉDULA DIGITAL DE SALUD DEL IMSS

Si bien no será necesario registrar datos biométricos para recibir la pensión, el IMSS detalló que sí se requerirán para tramitar y utilizar la Cédula Digital de Salud, una herramienta incorporada recientemente a la aplicación IMSS Digital.

Esta cédula permite a los derechohabientes consultar información médica personal desde dispositivos móviles. Entre los apartados disponibles se incluyen:

- Consultas externas registradas

- Diagnósticos emitidos

- Medicamentos recetados

- Resultados de estudios

- Interconsultas

- Referencias y contrarreferencias

- Hospitalizaciones vinculadas con consulta externa

Debido a que estos datos son considerados altamente sensibles, el acceso estará protegido mediante sistemas de identificación biométrica, lo que permitirá verificar la identidad de los usuarios de manera más segura.

TRÁMITE DE DATOS BIOMÉDICOS ES OPCIONAL Y SIN REPERCUSIÓN EN PAGO DE PENSIONES

El IMSS explicó que la Cédula Digital de Salud es un trámite voluntario. Su función es agilizar la consulta de expedientes médicos para usuarios que requieren seguimiento frecuente, pero no genera sanciones en caso de no obtenerla ni representa un cambio en los derechos de los beneficiarios.

Los pensionados que opten por no registrar sus datos biométricos simplemente no tendrán acceso a esta herramienta digital, pero conservarán de manera íntegra sus derechos y continuarán recibiendo su pensión sin modificaciones.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

