IMSS aclara uso de datos biométricos tras preocupación entre pensionados: ¿son necesarios?

Esta información generó dudas y preocupación entre los derechohabientes, particularmente aquellos que realizan trámites de manera presencial o a través de medios digitales.

La versión, replicada principalmente en redes sociales, afirmaba que, tras la actualización del programa de seguridad del instituto, quienes reciben una pensión estarían obligados a registrar huellas dactilares, reconocimiento facial u otros datos personales para acceder a su pago.

En los últimos días, surgió inquietud entre pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) debido a la difusión de información que señalaba la presunta implementación de una medida obligatoria para registrar datos biométricos como requisito para recibir el depósito mensual de la pensión.

IMSS EMITE ACLARACIONES SOBRE REGISTRO DE DATOS BIOMÉTRICOS Y PENSIONES DEL IMSS

Ante la circulación de estos señalamientos, el IMSS emitió una aclaración oficial en la que precisó en qué trámites sí será necesario utilizar datos biométricos y cuáles permanecerán sin cambios.

De acuerdo con el organismo, el uso de información biométrica forma parte de un proyecto de modernización tecnológica destinado a reforzar la seguridad y la protección de los datos personales de los afiliados.

QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉDICOS

Los datos biométricos comprenden características físicas como el rostro, las huellas dactilares o el iris, así como elementos de comportamiento como la voz.

Su función es proporcionar una forma más precisa de identificación, especialmente en sistemas digitales donde se busca evitar suplantaciones o accesos no autorizados.

En distintos sectores, este tipo de tecnología ya forma parte de los procesos de autenticación para controles de acceso, trámites electrónicos y consultas de información sensible.

MEDIDAS APROBADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

El anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación confirma la aprobación del acuerdo ACDO.AS2.HCT.220725/194.P.DPES del H. Consejo Técnico, autorizado desde el 30 de octubre de 2025. Dicho acuerdo establece la integración de datos biométricos como herramienta para identificar a pensionados, jubilados y personal administrativo del IMSS.

Con esta medida, el instituto busca consolidar un sistema digital más seguro, facilitar trámites en línea y reforzar controles en procesos como consultas de subsidios por incapacidad y registro de cuentas bancarias utilizadas para depósitos electrónicos. La intención, según el IMSS, es fortalecer la infraestructura digital sin afectar la continuidad de los servicios.

El IMSS puntualizó que la incorporación de datos biométricos no condiciona ni modifica el proceso de pago de pensiones. El registro de esta información no será obligatorio para recibir la dispersión mensual y no existe disposición alguna que vincule la entrega de la pensión con este tipo de trámites.

La institución reiteró que todos los depósitos continuarán realizándose de manera habitual, bajo el mismo calendario y sin solicitar procesos adicionales a los pensionados.

USO DE DATOS BIOMÉTRICOS EN LA CÉDULA DIGITAL DE SALUD DEL IMSS

Si bien no será necesario registrar datos biométricos para recibir la pensión, el IMSS detalló que sí se requerirán para tramitar y utilizar la Cédula Digital de Salud, una herramienta incorporada recientemente a la aplicación IMSS Digital.

Esta cédula permite a los derechohabientes consultar información médica personal desde dispositivos móviles. Entre los apartados disponibles se incluyen:

- Consultas externas registradas

- Diagnósticos emitidos

- Medicamentos recetados

- Resultados de estudios

- Interconsultas

- Referencias y contrarreferencias

- Hospitalizaciones vinculadas con consulta externa

Debido a que estos datos son considerados altamente sensibles, el acceso estará protegido mediante sistemas de identificación biométrica, lo que permitirá verificar la identidad de los usuarios de manera más segura.

TRÁMITE DE DATOS BIOMÉDICOS ES OPCIONAL Y SIN REPERCUSIÓN EN PAGO DE PENSIONES

El IMSS explicó que la Cédula Digital de Salud es un trámite voluntario. Su función es agilizar la consulta de expedientes médicos para usuarios que requieren seguimiento frecuente, pero no genera sanciones en caso de no obtenerla ni representa un cambio en los derechos de los beneficiarios.

Los pensionados que opten por no registrar sus datos biométricos simplemente no tendrán acceso a esta herramienta digital, pero conservarán de manera íntegra sus derechos y continuarán recibiendo su pensión sin modificaciones.