Aumenta la pensión del Bienestar para adultos mayores por índices de inflación en México

En la conferencia ‘Mañanera’ del primero de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Pensión del Bienestar para adultos mayores tendrá un incremento.

El incremento se implementará en el 2026, y sigue los índices de inflación en México.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar abre registro en diciembre para mujeres de 60 a 64 años

En el 2025, la pensión para adultos mayores refleja la cifra bimestral de 6,200 pesos; dicha cantidad ya había sido modificada para los costos del año actual, a comparación del 2024.

AUMENTO EN LA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 2026

Aunque la cifra exacta no fue compartida durante la rueda de prensa del primero de diciembre, por parte de la presidenta, medios de información oficiales han estimado que el aumento será de un 3.5% para el 2026.

Con base a dicha estimación, el nuevo monto de la pensión para adultos mayores sería, presuntamente, de 6,417 pesos bimestrales.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

El aumento implicaría entre 217 y 248 pesos, dependiendo de las estimaciones de inflación para el 2026. No obstante, se estima que la cantidad definitiva será anunciada por Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Bienestar durante el mes de diciembre.