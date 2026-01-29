IMSS modifica trámite de pensión de viudez en 2026: estos son los requisitos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 29 enero 2026
    IMSS modifica trámite de pensión de viudez en 2026: estos son los requisitos
    A partir de 2026, el IMSS dejará de exigir un tiempo mínimo de matrimonio o concubinato para otorgar la pensión de viudez, luego de resoluciones de la SCJN. Archivo

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligarán al IMSS a ajustar el trámite de pensión de viudez, eliminando el requisitos

El trámite para solicitar la pensión de viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá modificaciones aplicables a partir de 2026, como resultado de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que cambiaron los criterios bajo los cuales se otorga este derecho.

Las determinaciones del máximo tribunal establecen que uno de los requisitos que condicionaban el acceso a la pensión resulta inconstitucional, lo que obliga al IMSS a ajustar sus procedimientos administrativos y los lineamientos con los que se evalúan las solicitudes.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año

$!IMSS modifica trámite de pensión de viudez en 2026: estos son los requisitos

QUÉ ES LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL IMSS

La pensión de viudez es una prestación económica que otorga el IMSS a la persona cónyuge o concubina(o) de una asegurada(o) o pensionada(o) fallecida(o), siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social y en la normatividad vigente del instituto.

Este derecho se genera a partir del fallecimiento de la persona asegurada o pensionada y tiene como finalidad brindar protección económica a quienes mantenían una relación legal o de convivencia con ella.

CRITERIO DE LA SCJN QUE MODIFICA EL TRÁMITE DE LA PENSIÓN

La SCJN resolvió que es inconstitucional exigir un tiempo mínimo de matrimonio o concubinato para otorgar la pensión de viudez, al considerar que dicho requisito vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

De acuerdo con el criterio del máximo tribunal:

- El derecho a la pensión surge con el fallecimiento de la persona asegurada o pensionada.

- La finalidad de la seguridad social es garantizar medios de subsistencia a las personas sobrevivientes.

- Condicionar el acceso a la pensión por la duración del vínculo no guarda relación directa con ese objetivo.

En comunicados oficiales, la Corte señaló que el análisis del derecho debe centrarse en la existencia del vínculo, y no en el tiempo que haya durado la relación.

REQUISITOS QUE DEJA DE SOLICITAR EL IMSS

Hasta antes de estos criterios, el IMSS exigía acreditar que el matrimonio o el concubinato tuviera una duración mínima de seis meses previos al fallecimiento de la persona asegurada, salvo cuando existían hijos en común.

Con la aplicación del criterio de la SCJN:

- Este requisito deja de formar parte del trámite.

- El IMSS deberá aceptar las solicitudes sin evaluar el tiempo de duración del vínculo.

- Se modifica la forma en que se integran y revisan los expedientes de pensión de viudez.

Estas disposiciones aplican a las solicitudes presentadas una vez que entren en vigor los nuevos lineamientos administrativos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE MANTIENE

A pesar de la eliminación del requisito de tiempo mínimo, el IMSS mantiene vigentes:

- El formato oficial de solicitud de pensión de viudez.

- Los procedimientos establecidos en las áreas de Prestaciones Económicas.

Los trámites tanto presenciales como aquellos que pueden iniciarse por medios digitales, conforme a la normatividad institucional.

$!IMSS modifica trámite de pensión de viudez en 2026: estos son los requisitos

REQUISITOS QUE CONTINÚAN VIGENTES PARA 2026

Otros criterios legales siguen aplicándose para el otorgamiento de la pensión de viudez, entre ellos:

- Que la persona asegurada fallecida haya acumulado al menos 150 semanas de cotización, o

- Que se encontrara dentro del periodo de conservación de derechos al momento de su fallecimiento.

En casos donde la muerte ocurra como consecuencia de un riesgo de trabajo, ya sea por accidente o enfermedad laboral, la Ley del Seguro Social no exige un número mínimo de semanas cotizadas.

Además, el solicitante debe presentar documentación oficial, como:

- Identificación vigente.

- Acta de defunción de la persona asegurada o pensionada.

- Documentos que acrediten el vínculo legal o de convivencia, conforme a los lineamientos del IMSS.

La pensión de viudez puede ser solicitada por:

- La persona cónyuge sobreviviente, o

- Quien acredite haber vivido en concubinato con la persona fallecida.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años

La SCJN ha establecido que el IMSS no puede negar este derecho por razones relacionadas con modelos familiares ni por criterios que resulten discriminatorios.

Los comunicados del máximo tribunal señalan que la finalidad de esta pensión es brindar protección social a quienes dependían económicamente de la persona asegurada o pensionada, por lo que el análisis debe enfocarse en la existencia del vínculo, sin considerar su duración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


adultos mayores
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
Un hombre de 57 años falleció mientras se sometía a una cirugía estética en una clínica del Obispado, en Monterrey; la causa de muerte será determinada por la autopsia

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League