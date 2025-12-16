INAPAM confirma descuentos en predial y agua para adultos mayores en 17 estados de México

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que las personas de 60 años o más pueden acceder a descuentos en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable en aquellos estados y municipios que han incorporado este beneficio dentro de su legislación fiscal o en sus reglamentos locales. La información fue difundida a través del Directorio de Beneficios 2025, documento oficial disponible en el portal del Gobierno de México y actualizado durante el presente año. De acuerdo con el instituto, la credencial INAPAM es aceptada como documento válido para la aplicación de estas rebajas, siempre que las autoridades estatales o municipales hayan autorizado previamente el beneficio dentro de sus marcos normativos. TE PUEDE INTERESAR: SAT... Requisitos de la factura para hacer deducciones en 2026

INAPAM RECUERDA QUE INSTITUTO NO OTORGA DE MANERA DIRECTA LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS El organismo federal precisó que los descuentos en predial y agua no son otorgados de manera directa por el INAPAM. Su función consiste en registrar, concentrar y difundir los beneficios existentes mediante convenios, acuerdos o disposiciones locales firmadas con autoridades estatales y municipales. ADULTOS MAYORES PODRÁN OBTENER UN DESCUENTO DE HASTA EL 100% EN EL PAGO DEL PREDIAL Y AGUA Dentro del Directorio de Beneficios 2025, el rubro “Predial y Agua” se encuentra activo como una de las categorías en las que la credencial INAPAM puede ser utilizada para solicitar descuentos, siempre que así lo establezcan las leyes de ingresos o reglamentos municipales vigentes. El documento oficial “Directorio de Beneficios. Predial y Agua. Abril 2025” señala que diversos municipios del país ofrecen descuentos que pueden ir del 10 al 100 por ciento en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable para personas adultas mayores. El porcentaje aplicable depende de lo estipulado en la legislación local de cada municipio. El INAPAM destacó que cada ayuntamiento define de manera autónoma los requisitos adicionales, los periodos de aplicación, los límites de descuento y las condiciones específicas para acceder al beneficio. ESTADOS CON MUNICIPIOS REGISTRADOS QUE CUENTAN CON EL DESCUENTO DE PREDIAL Y AGUA DE INAPAM Según la versión del directorio disponible en abril de 2025, la categoría “Predial y Agua” cuenta con registros en municipios pertenecientes a las siguientes entidades federativas:

- Aguascalientes - Chiapas - Coahuila - Colima - Estado de México - Guerrero - Hidalgo - Jalisco - Michoacán - Oaxaca - Puebla - Sinaloa - Sonora - Tabasco - Tamaulipas - Tlaxcala - Zacatecas

El instituto subrayó que la lista de municipios participantes se actualiza de forma periódica, por lo que la disponibilidad del descuento puede cambiar conforme a nuevas disposiciones fiscales locales. Para saber en qué municipios aplica el beneficio, da clic aquí.

CÓMO SE APLICAN LOS DESCUENTOS CON LA CREDENCIAL DEL INAPAM El INAPAM informó que las personas adultas mayores deben presentar su credencial vigente al momento de realizar el pago del impuesto predial o del servicio de agua en las oficinas recaudadoras correspondientes. La credencial funciona como identificación válida para que la autoridad municipal aplique la rebaja establecida en su normativa. Las autoridades municipales son las responsables de registrar el descuento directamente en el monto a pagar. El instituto aclaró que no se requieren trámites adicionales ante el INAPAM ni la intervención de intermediarios para acceder al beneficio. AUTORIDADES ESTATALES O MUNICIPALES PODRÍAN MODIFICAR LOS BENEFICIOS INAPAM El Directorio de Beneficios señala que los descuentos pueden ser modificados, suspendidos o actualizados si las autoridades estatales o municipales realizan cambios en sus ordenamientos fiscales. Cada modificación se incorpora al portal oficial del INAPAM, donde se publica la versión vigente del documento. El instituto recordó que los beneficios en predial y agua forman parte de convenios y acuerdos formalizados con ayuntamientos, por lo que su alcance depende de las decisiones de cada gobierno local. REQUISITOS PARA TRAMITAR LA TARJETA INAPAM Las personas que ya cumplieron 60 años pueden solicitar la credencial INAPAM presentando los siguientes documentos: Persona solicitante adulta mayor:

- Acta de nacimiento legible. - Identificación oficial vigente, como credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia. - CURP actualizado. - Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, como recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante. - Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra.

TE PUEDE INTERESAR: Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX Persona de contacto de emergencia:

- CURP actualizado. - Número telefónico.