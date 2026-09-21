¿Tienes tarjeta INAPAM? Conoce el programa para que adultos mayores reciban aguinaldo en 2026

Los adultos mayores que disfrutan de los beneficios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrán integrarse a uno de los más recientes programas de ‘Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores’, cuya incorporación junto a la Ley Federal del Trabajo (LFT) permitirá acceder al aguinaldo.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ‘VINCULACIÓN PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES’? Dicho programa permite a las personas mayores de 60 años, reingresar al mercado laboral y por ende contar con todos los beneficios establecidos para los trabajadores activos como aguinaldo, prima vacacional, seguro social, entre otras. Sin embargo, aquellos mexicanos y mexicanas que cuenten con la Pensión del Bienestar Adultos Mayores no recibirán aguinaldo. Es decir, todos aquellos adultos mayores que están incorporados al programa ‘Vinculación Productiva’, recibirán su prestación laboral.

Dicho programa impulsa la integración de personas mayores al mercado laboral formal mediante convenios con empresas. Los empleos pueden ser por hora, por jornada, por proyecto o por servicios, y garantizan: - Sueldo base. - Prestaciones de Ley: aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, entre otras. - En algunos casos, beneficios superiores a los establecidos en la ley. Además, este esquema contempla actividades voluntarias, como el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, con el que se busca la inclusión social y la generación de ingresos complementarios.

¿CÓMO PUEDO UNIRME A ‘VINCULACIÓN PRODUCTIVA’? Para incorporarse al programa del INAPAM debe cumplir con algunos requisitos como: - Tener 60 años cumplidos; - Presentar su credencial INAPAM vigente; - Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE); - Completar una solicitud de inclusión social: - Realizar una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva: - Seleccionar una oferta laboral o voluntaria disponible; - Participar en la gestión de entrevista con la empresa interesada en contratar. Posteriormente, se realizará una entrevista con promotores del programa, quienes ayudarán a elegir una actividad productiva o voluntaria según su perfil. No obstante, además de los documentos mencionados, la empresa pedirá requisitos adicionales, dependiendo del puesto que ofrezcan.

Es importante destacar que el salario mínimo garantizado dentro de este esquema equivale, en 2026, a 9 mil 451 pesos mensuales ($315.04 diarios, considerando 30 días) lo que convierte al programa en una fuente segura de ingresos para quienes logren colocarse. Para unirse a ‘Vinculación Productiva’ deberás realizar los siguientes pasos: - Ubicar el módulo de Vinculación Productiva más cercano (horario de atención de 8:00 a 15:00 horas). - Llenar la solicitud de inclusión social. - Tener una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva. - Seleccionar la oferta de actividad productiva y/o voluntaria. - Gestionar la entrevista con la empresa correspondiente. Una vez concluido el proceso, el adulto mayor podrá incorporarse al empleo elegido, junto a la certeza de recibir un sueldo base y prestaciones de ley; además de contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios y en algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley. Es decir, aquellas personas que cuenten con su tarjeta del INAPAM y se unan al programa ‘Vinculación Productiva’, podrán disfrutar de un proporcional del aguinaldo en este 2026.

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA El Inapam ha diseñado distintas estrategias para impulsar la participación de las personas adultas mayores en el mercado laboral formal. Entre ellas destacan: 1.- Capacitación al sector empresarial, enfocada en sensibilizar a las compañías sobre la importancia de la inclusión de adultos mayores. 2.- Servicio de Vinculación Productiva, mediante el cual se gestionan relaciones con empresas interesadas en contratar a personas de 60 años o más. 3.- Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, que fomenta la inclusión social en actividades voluntarias con posibilidad de generar ingresos. Las empresas que participan en este programa reconocen la experiencia de las personas adultas mayores e incorporan su talento bajo condiciones legales. Además de cumplir con las prestaciones básicas de la LFT, en algunos casos ofrecen beneficios superiores, lo que contribuye a una mayor estabilidad laboral y económica para los trabajadores de este sector poblacional.

¿QUÉ ES EL AGUINALDO? El aguinaldo es una gratificación anual que se paga a los trabajadores, generalmente al final del año, como parte de sus beneficios laborales. En muchos países de América Latina, como México, este pago es obligatorio y corresponde a una cantidad que suele ser equivalente a un salario mensual. El objetivo del aguinaldo es reconocer y recompensar el esfuerzo de los trabajadores durante el año, además de ayudarles en las festividades de fin de año. En México, esta cantidad se calcula como el 15% de lo que el trabajador haya ganado durante el año o se paga en una única cuota. La fecha de pago varía según la legislación local, pero en muchos lugares se tiene que entregar antes del 20 de diciembre. ¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO? Para calcular correctamente la cantidad que recibirás en los próximos días, deberás tomar en cuenta estos dos elementos sumamente importantes: tu salario mensual y el tiempo que llevas en tu empleo. Para calcularlo, sigue este procedimiento: 1. Primero se obtiene el salario diario dividiendo el salario mensual entre 30. 2. Luego, el resultado se multiplica por los 15 días de aguinaldo correspondiente a un año completo de trabajo. 3. Posteriormente, la cantidad estándar se divide entre los días del año (365), el resultado es la cantidad que por día laborado se proporciona de aguinaldo. 4. Por último, la cantidad de aguinaldo por día se debe multiplicar por los días trabajados y el resultado será la cantidad de aguinaldo proporcional que te corresponde. Para los trabajadores que no hayan cumplido un año completo de servicio, el aguinaldo será calculado de manera proporcional, de acuerdo con el tiempo que hayan laborado durante el año.

¿CÓMO Y DÓNDE REPORTAR SI RECIBISTE TU AGUINALDO ANTES DE ESTA FECHA? De acuerdo con lo que estipula el artículo 87 de la la Ley Federal del Trabajo (LFT), el pago del aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre de forma anual, sin importar la antigüedad que llevas en la empresa. En este último caso, la cantidad que te pagarán podrá variar. Sin embargo, debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Si no eres beneficiario de esta obligación patronal, el mismo Gobierno de México indicó que puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet). Las denuncias de este tipo se presentan ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Sin embargo, si tu lugar de residencia te imposibilita asistir a la dependencia, de cualquier forma podrás iniciar el proceso correspondiente llamando al 01 800 71 72 942 o 01 800 91 17 877, o bien escribir un correo dirigido a orientacionprofedet@stps.gob.mx. La Profedet se comprometió a brindar asesoría, representación jurídica y conciliación en caso de que suceda la situación descrita. Es importante que tengas presente que este apoyo de la dependencia es totalmente gratuito.