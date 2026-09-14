¿Tienes INAPAM? Walmart y Bodega Aurrerá tienen oportunidades para adultos mayores en septiembre

Tener 60 años o más no significa quedar fuera del mercado laboral. En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa de Vinculación Productiva que busca acercar a las personas mayores con empresas que ofrecen oportunidades de trabajo.

Entre las compañías participantes se encuentran Walmart de México, Bodega Aurrerá y Sam’s Club. Sin embargo, las condiciones no son iguales para todos los puestos, por lo que es importante conocer qué tipo de oportunidad está disponible antes de iniciar el proceso. WALMART Y BODEGA AURRERÁ BUSCAN ADULTOS MAYORES Las cadenas de autoservicio pueden participar en el programa de Vinculación Productiva mediante diferentes esquemas. Uno de ellos es el de personas voluntarias empacadoras de mercancía. En esta modalidad, los adultos mayores apoyan en el área de cajas y reciben gratificaciones voluntarias de los clientes. Al tratarse de una actividad voluntaria, no existe una relación laboral subordinada con la tienda y, por lo tanto, no se debe considerar como un empleo con salario fijo.

¿HAY SALARIO, AGUINALDO Y VACACIONES? La situación cambia cuando se trata de una vacante de empleo formal. Si la persona es contratada para ocupar una plaza dentro de la empresa, puede incorporarse a nómina y recibir un sueldo y las prestaciones correspondientes a su relación laboral. Entre estas prestaciones pueden encontrarse vacaciones, aguinaldo y seguridad social, de acuerdo con las condiciones del puesto, el contrato y la legislación laboral vigente. Por ello, tener credencial INAPAM no garantiza automáticamente un salario, aguinaldo o vacaciones. Estos beneficios dependen de que exista una contratación formal. REQUISITOS PARA BUSCAR EMPLEO CON INAPAM Para acceder al programa de Vinculación Productiva, las personas interesadas deben tener 60 años o más y contar con una credencial vigente del INAPAM. También deben presentar documentación personal para iniciar el proceso. Entre los requisitos se encuentran una identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio reciente y la solicitud de Vinculación Productiva. El trámite es presencial y gratuito. ¿CÓMO APLICAR A UNA VACANTE? El primer paso consiste en acudir a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM que correspondan a la localidad del interesado. También es posible acercarse al área de Recursos Humanos de las tiendas participantes para preguntar por vacantes disponibles y conocer las condiciones de cada puesto.

La disponibilidad depende de las necesidades de cada establecimiento, por lo que registrarse en el programa no significa que Walmart o Bodega Aurrerá tengan la obligación de contratar al solicitante. Finalmente, las personas interesadas deben tener precaución ante posibles fraudes. El trámite de Vinculación Productiva es gratuito y no se debe entregar dinero, realizar depósitos ni pagar a intermediarios a cambio de conseguir una plaza laboral.