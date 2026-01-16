Infonavit 2026: esta es la edad límite para solicitar un crédito y los montos disponibles

Información
/ 16 enero 2026
    Infonavit 2026: esta es la edad límite para solicitar un crédito y los montos disponibles
    El Infonavit mantiene en 2026 la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios a personas de 60 años o más, siempre que sigan cotizando y cumplan con los plazos establecidos por edad. VANGUARDIA

El Infonavit permite en 2026 que personas mayores de 60 años accedan a un crédito para vivienda, con montos y tasas ajustadas a su salario y plazo de pago

La edad no representa un impedimento absoluto para acceder a crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para comprar una casa, aunque sí existen límites específicos relacionados con el plazo de pago.

El Infonavit mantiene en 2026 la posibilidad de solicitar un crédito hipotecario incluso para personas de 60 años o más, siempre que continúen laborando para una empresa que otorgue prestaciones de seguridad social.

Además, el Infonavit ofrece montos de crédito que pueden superar los 2.7 millones de pesos, con tasas de interés diferenciadas de acuerdo con el nivel salarial de cada solicitante.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a los créditos impagables del Infonavit; sanean 4.8 millones de cuentas

¿EXISTE UNA EDAD LÍMITE PARA SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT?

Llegar a los 60 años no significa que se agoten las opciones para adquirir una vivienda mediante un crédito Infonavit. El requisito principal es que la persona solicitante continúe cotizando al instituto a través de un empleo formal.

Lo que se debe considerar es la relación entre la edad y el plazo del crédito:

En el caso de los hombres, la suma de la edad más el plazo para pagar el crédito no debe exceder los 70 años.

Para las mujeres, este límite se amplía hasta los 75 años.

Esto significa que, por ejemplo, una persona de 60 años podrá acceder a un financiamiento, siempre y cuando el plazo de pago se ajuste a estos rangos establecidos por el instituto.

MONTO MÁXIMO Y TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO INFONAVIT EN 2026

El Infonavit permite solicitar un crédito de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, monto que se determina con base en la capacidad de pago del trabajador, su salario, edad y el historial de cotización.

En cuanto a la tasa de interés, esta es fija durante toda la vida del crédito y va de 3.76% a 10.45%. El porcentaje aplicado depende del nivel salarial, ya que quienes perciben menores ingresos acceden a tasas más bajas.

OPCIÓN DE UNIR CRÉDITOS PARA OBTENER UN MAYOR FINANCIAMIENTO

A través del programa Unamos Créditos, el Infonavit permite unir el crédito con el de un familiar o amigo. Bajo este esquema, el monto total del financiamiento puede alcanzar hasta 4 millones 889 mil 402 pesos, lo que amplía las posibilidades para adquirir una vivienda de mayor valor.

El instituto señala que no importa si la persona ya utilizó un Crédito Infonavit anteriormente. En 2026 es posible solicitar nuevos financiamientos para distintos fines, siempre que el crédito anterior haya sido liquidado en su totalidad.

BENEFICIOS ADICIONALES DEL CRÉDITO INFONAVIT

El Crédito Infonavit contempla diversos beneficios para las personas trabajadoras:

- Las mensualidades se calculan de acuerdo con el salario, la edad y el monto del crédito autorizado.

- No se cobran cuotas de administración, gastos de operación ni financieros.

- Si el ingreso mensual es menor a 9 mil 241 pesos, no se pagan gastos de titulación.

- La persona acreditada puede elegir si utiliza el total del monto aprobado o solo una parte, así como definir el plazo de pago, siempre que la mensualidad no supere el 30% de los ingresos.

- En el caso de quienes ganan hasta un salario mínimo, la mensualidad no debe ser mayor al 20% de los ingresos.

Además, las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario se abonan directamente al capital de la deuda, lo que permite reducir el tiempo total de pago del crédito.

TE PUEDE INTERESAR: Vivienda para el Bienestar: los estados con más y menos casas proyectadas para 2026

Para comenzar el proceso, las personas interesadas pueden realizar su precalificación a través de Mi Cuenta Infonavit, disponible en el sitio oficial del instituto. Si aún no se cuenta con un registro, únicamente se requiere la CURP y el Número de Seguridad Social para crear una cuenta y conocer el monto de crédito disponible.

El Infonavit mantiene estas condiciones en 2026 con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda para trabajadores de distintas edades y niveles de ingreso.

Temas


crédito hipotecario
viviendas

Localizaciones


México

Organizaciones


Infonavit

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China

Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ideales políticos

Ideales políticos
true

Algo malo se gesta en la frontera de Venezuela
La FGJEM informó que un juez dictó prisión preventiva y abrió un plazo de tres meses de investigación contra dos mujeres acusadas de homicidio calificado en Chimalhuacán.

Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán
Los trabajadores se preguntan por la cantidad de días de descanso que tiene disponible, sobre todo con las llamadas “vacaciones dignas”.

Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados
El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026
A poco meses del arranque del Mundial 2026, ex seleccionados coincidieron en que la localía representa una ventaja importante para México, pero también una alta responsabilidad.

Mundial 2026: ¿qué esperan los ex seleccionados del Tri en casa?