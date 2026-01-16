Infonavit 2026: esta es la edad límite para solicitar un crédito y los montos disponibles
El Infonavit permite en 2026 que personas mayores de 60 años accedan a un crédito para vivienda, con montos y tasas ajustadas a su salario y plazo de pago
La edad no representa un impedimento absoluto para acceder a crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para comprar una casa, aunque sí existen límites específicos relacionados con el plazo de pago.
El Infonavit mantiene en 2026 la posibilidad de solicitar un crédito hipotecario incluso para personas de 60 años o más, siempre que continúen laborando para una empresa que otorgue prestaciones de seguridad social.
Además, el Infonavit ofrece montos de crédito que pueden superar los 2.7 millones de pesos, con tasas de interés diferenciadas de acuerdo con el nivel salarial de cada solicitante.
¿EXISTE UNA EDAD LÍMITE PARA SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT?
Llegar a los 60 años no significa que se agoten las opciones para adquirir una vivienda mediante un crédito Infonavit. El requisito principal es que la persona solicitante continúe cotizando al instituto a través de un empleo formal.
Lo que se debe considerar es la relación entre la edad y el plazo del crédito:
En el caso de los hombres, la suma de la edad más el plazo para pagar el crédito no debe exceder los 70 años.
Para las mujeres, este límite se amplía hasta los 75 años.
Esto significa que, por ejemplo, una persona de 60 años podrá acceder a un financiamiento, siempre y cuando el plazo de pago se ajuste a estos rangos establecidos por el instituto.
MONTO MÁXIMO Y TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO INFONAVIT EN 2026
El Infonavit permite solicitar un crédito de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, monto que se determina con base en la capacidad de pago del trabajador, su salario, edad y el historial de cotización.
En cuanto a la tasa de interés, esta es fija durante toda la vida del crédito y va de 3.76% a 10.45%. El porcentaje aplicado depende del nivel salarial, ya que quienes perciben menores ingresos acceden a tasas más bajas.
OPCIÓN DE UNIR CRÉDITOS PARA OBTENER UN MAYOR FINANCIAMIENTO
A través del programa Unamos Créditos, el Infonavit permite unir el crédito con el de un familiar o amigo. Bajo este esquema, el monto total del financiamiento puede alcanzar hasta 4 millones 889 mil 402 pesos, lo que amplía las posibilidades para adquirir una vivienda de mayor valor.
El instituto señala que no importa si la persona ya utilizó un Crédito Infonavit anteriormente. En 2026 es posible solicitar nuevos financiamientos para distintos fines, siempre que el crédito anterior haya sido liquidado en su totalidad.
BENEFICIOS ADICIONALES DEL CRÉDITO INFONAVIT
El Crédito Infonavit contempla diversos beneficios para las personas trabajadoras:
- Las mensualidades se calculan de acuerdo con el salario, la edad y el monto del crédito autorizado.
- No se cobran cuotas de administración, gastos de operación ni financieros.
- Si el ingreso mensual es menor a 9 mil 241 pesos, no se pagan gastos de titulación.
- La persona acreditada puede elegir si utiliza el total del monto aprobado o solo una parte, así como definir el plazo de pago, siempre que la mensualidad no supere el 30% de los ingresos.
- En el caso de quienes ganan hasta un salario mínimo, la mensualidad no debe ser mayor al 20% de los ingresos.
Además, las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario se abonan directamente al capital de la deuda, lo que permite reducir el tiempo total de pago del crédito.
Para comenzar el proceso, las personas interesadas pueden realizar su precalificación a través de Mi Cuenta Infonavit, disponible en el sitio oficial del instituto. Si aún no se cuenta con un registro, únicamente se requiere la CURP y el Número de Seguridad Social para crear una cuenta y conocer el monto de crédito disponible.
El Infonavit mantiene estas condiciones en 2026 con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda para trabajadores de distintas edades y niveles de ingreso.