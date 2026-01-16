Infonavit 2026: esta es la edad límite para solicitar un crédito y los montos disponibles

La edad no representa un impedimento absoluto para acceder a crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para comprar una casa, aunque sí existen límites específicos relacionados con el plazo de pago.

El Infonavit mantiene en 2026 la posibilidad de solicitar un crédito hipotecario incluso para personas de 60 años o más, siempre que continúen laborando para una empresa que otorgue prestaciones de seguridad social.

Además, el Infonavit ofrece montos de crédito que pueden superar los 2.7 millones de pesos, con tasas de interés diferenciadas de acuerdo con el nivel salarial de cada solicitante.

¿EXISTE UNA EDAD LÍMITE PARA SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT?

Llegar a los 60 años no significa que se agoten las opciones para adquirir una vivienda mediante un crédito Infonavit. El requisito principal es que la persona solicitante continúe cotizando al instituto a través de un empleo formal.

Lo que se debe considerar es la relación entre la edad y el plazo del crédito:

En el caso de los hombres, la suma de la edad más el plazo para pagar el crédito no debe exceder los 70 años.

Para las mujeres, este límite se amplía hasta los 75 años.

Esto significa que, por ejemplo, una persona de 60 años podrá acceder a un financiamiento, siempre y cuando el plazo de pago se ajuste a estos rangos establecidos por el instituto.