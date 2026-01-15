Vivienda para el Bienestar: los estados con más y menos casas proyectadas para 2026
El Gobierno de México anunció un aumento en la meta del programa Vivienda para el Bienestar rumbo a 2026
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció un incremento en la meta del programa Vivienda para el Bienestar para el año 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda para cerca de 8 millones de familias en todo el país.
La estrategia forma parte del plan sexenal que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, además de acciones de regularización de predios y apoyos para el mejoramiento habitacional.
ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE VIVIENDAS PROYECTADAS
Dentro del universo de suelo identificado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), algunos estados concentran una mayor cantidad de proyectos habitacionales, principalmente por la disponibilidad de reserva territorial y el nivel de rezago en vivienda.
Entre las entidades con mayor número de viviendas proyectadas se encuentran:
- Yucatán, con 12 mil 618 viviendas proyectadas.
- Chiapas, con 11 mil 425 viviendas.
- Sinaloa, con 9 mil 946 viviendas.
- Michoacán, con 8 mil 889 viviendas.
Tamaulipas, con 60 mil 442 viviendas, además de más de 401 hectáreas disponibles, lo que lo posiciona como el estado con la mayor reserva territorial del país.
Estas entidades concentran una parte significativa del esfuerzo federal para atender la demanda de vivienda en regiones con mayores necesidades habitacionales.
ESTADOS CON EL MENOR NÚMERO DE VIVIENDAS PROYECTADAS
En contraste, algunas entidades presentan una participación considerablemente menor en el número de viviendas proyectadas para el programa Vivienda para el Bienestar, situación que se asocia principalmente a factores como la disponibilidad de suelo, el costo de la tierra y la priorización de proyectos en zonas con mayor rezago.
Entre los estados con menor número de viviendas proyectadas se encuentran:
- Ciudad de México, con 38 viviendas.
- Querétaro, con 564 viviendas.
- Coahuila, con 842 viviendas.
- Durango, con 902 viviendas.
- Aguascalientes, con 1,087 viviendas.
Las autoridades federales han señalado que la distribución de los proyectos responde a criterios técnicos y sociales, enfocados en maximizar el impacto del programa en las regiones con mayores carencias habitacionales.
AVANCES DEL PROGRAMA FEDERAL
De acuerdo con la mandataria federal, el eje central del programa es garantizar que el acceso a la vivienda sea considerado un derecho. En este contexto, durante 2025 se formalizó la construcción de 400 mil viviendas, y para 2026 se proyecta una cifra similar, dirigida principalmente a familias con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.
El programa Vivienda para el Bienestar contempla no solo la edificación de nuevas viviendas, sino también acciones complementarias orientadas a mejorar las condiciones habitacionales y la seguridad patrimonial de las familias beneficiarias.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en 2025 se superó la meta anual al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas, lo que representa el 102 por ciento de lo planeado y permitirá beneficiar a más de 1.4 millones de personas.
En materia de mejoramiento de vivienda, se entregaron 420 mil apoyos, equivalentes al 104 por ciento de la meta, con impacto en aproximadamente 1.5 millones de personas. Además, se otorgaron más de 270 mil documentos de certeza jurídica y cancelaciones de hipoteca, beneficiando a más de 970 mil personas.
PROYECCIÓN PARA 2026 Y ENFOQUE SOCIAL
Para 2026, el gobierno federal prevé la construcción de otras 400 mil viviendas, como parte de la meta sexenal, con un enfoque prioritario en familias con ingresos bajos.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa busca reducir el rezago habitacional y garantizar condiciones dignas de vivienda, mediante esquemas que incluyen construcción nueva, mejoramiento de vivienda y regularización de la tenencia de la tierra.
Las autoridades indicaron que los avances y nuevas convocatorias del programa se darán a conocer conforme se definan los proyectos y se asignen los recursos correspondientes, manteniendo como eje central el derecho a la vivienda.