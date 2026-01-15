$!Vivienda para el Bienestar: los estados con más y menos casas proyectadas para 2026

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció un incremento en la meta del programa Vivienda para el Bienestar para el año 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda para cerca de 8 millones de familias en todo el país. La estrategia forma parte del plan sexenal que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, además de acciones de regularización de predios y apoyos para el mejoramiento habitacional. TE PUEDE INTERESAR: Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE VIVIENDAS PROYECTADAS Dentro del universo de suelo identificado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), algunos estados concentran una mayor cantidad de proyectos habitacionales, principalmente por la disponibilidad de reserva territorial y el nivel de rezago en vivienda. Entre las entidades con mayor número de viviendas proyectadas se encuentran:

- Yucatán, con 12 mil 618 viviendas proyectadas. - Chiapas, con 11 mil 425 viviendas. - Sinaloa, con 9 mil 946 viviendas. - Michoacán, con 8 mil 889 viviendas.

Tamaulipas, con 60 mil 442 viviendas, además de más de 401 hectáreas disponibles, lo que lo posiciona como el estado con la mayor reserva territorial del país. Estas entidades concentran una parte significativa del esfuerzo federal para atender la demanda de vivienda en regiones con mayores necesidades habitacionales.

ESTADOS CON EL MENOR NÚMERO DE VIVIENDAS PROYECTADAS En contraste, algunas entidades presentan una participación considerablemente menor en el número de viviendas proyectadas para el programa Vivienda para el Bienestar, situación que se asocia principalmente a factores como la disponibilidad de suelo, el costo de la tierra y la priorización de proyectos en zonas con mayor rezago. Entre los estados con menor número de viviendas proyectadas se encuentran:

- Ciudad de México, con 38 viviendas. - Querétaro, con 564 viviendas. - Coahuila, con 842 viviendas. - Durango, con 902 viviendas. - Aguascalientes, con 1,087 viviendas.