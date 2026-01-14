Adiós a los créditos impagables del Infonavit; sanean 4.8 millones de cuentas

Durante La Mañanera del Pueblo, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al inicio de la actual administración se detectaron 4.8 millones de créditos impagables, una situación que afectaba gravemente a los derechohabientes.

Estos créditos se originaron bajo esquemas donde, pese a que las personas cumplían con pagos de capital e intereses, la deuda seguía aumentando debido al incremento del salario mínimo y a ajustes automáticos en las tasas. Como resultado, cerca del 50% de la cartera del instituto se encontraba vencida.

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó resolver el problema durante 2025, con el objetivo de sanear las finanzas del Infonavit y devolver la viabilidad a millones de créditos de vivienda.