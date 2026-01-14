Adiós a los créditos impagables del Infonavit; sanean 4.8 millones de cuentas

México
/ 14 enero 2026
    Adiós a los créditos impagables del Infonavit; sanean 4.8 millones de cuentas
    El Infonavit puso fin a los llamados créditos impagables tras reestructurar y sanear 4 millones 856 mil financiamientos heredados de administraciones anteriores.

El Infonavit anunció la eliminación de los créditos impagables y el saneamiento de 4.8 millones de financiamientos, beneficiando a millones de familias

Durante La Mañanera del Pueblo, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al inicio de la actual administración se detectaron 4.8 millones de créditos impagables, una situación que afectaba gravemente a los derechohabientes.

Estos créditos se originaron bajo esquemas donde, pese a que las personas cumplían con pagos de capital e intereses, la deuda seguía aumentando debido al incremento del salario mínimo y a ajustes automáticos en las tasas. Como resultado, cerca del 50% de la cartera del instituto se encontraba vencida.

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó resolver el problema durante 2025, con el objetivo de sanear las finanzas del Infonavit y devolver la viabilidad a millones de créditos de vivienda.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

