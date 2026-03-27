Ingresa gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Para este viernes, se pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal 42 al norte de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originará lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h sobre entidades del norte del territorio nacional. Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

El sábado, una vaguada polar se desplazará sobre el noroeste y occidente de México, en combinación con la corriente de chorro subtropical , ocasionarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento e incremento en la probabilidad de lluvias en dichas regiones, previéndose lluvias puntuales muy fuertes el domingo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.

El sábado, se pronostica que el frente frío 42 se desplace hacia el golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano. Por su parte, la masa de aire polar asociada mantendrá el descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del país, previéndose un incremento de las mismas a partir del domingo.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el sábado.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 10 y máxima de 27 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 16 y una mínima de 9 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 21 y mínima de 9.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.