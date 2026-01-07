Internet gratuito por la CFE en clínicas del Bienestar

Información
/ 7 enero 2026
    Internet gratuito por la CFE en clínicas del Bienestar
    Internet gratuito por la CFE en clínicas del Bienestar Canva Diseño Editorial

Para facilitar el acceso y conectividad, la CFE dispondrá de internet gratis tras acuerdo con el gobierno federal

Para el 2026 se reportó de un acuerdo del Gobierno Federal, representado por Claudia Sheinbaum, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El acuerdo tuvo el objetivo de dotar de internet gratuito a la red de clínicas y centros de salud del IMSS-Bienestar en todo México. Aunque la CFE se concentra primordialmente en la distribución y administración de la energía en el país, también ha implementado innovaciones en la tecnología digital.

TE PUEDE INTERESAR: Cuestan más Pemex y CFE al Gobierno de Sheinbaum por concepto de juicios

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, comentó ‘La CFE ha sido sinónimo de energía y progreso y, hoy, también lo será de conectividad, inclusión y desarrollo social’; gracias a la implementación de internet libre en dichas clínicas, la accesibilidad a trámites e información será pública para los habitantes de México.

El primer paso del acuerdo, por parte de la CFE, es aplicar la instalación de internet gratis en 3 mil 180 clínicas del IMSS-Bienestar, antes del 2027.

El acuerdo pertenece a los parámetros de la CFE con el Programa Nacional de Telemedicina. Con el apoyo de la dependencia, el programa tiene como objetivo realizar 25 mil atenciones médicas a distancia y a tiempo real.

No es solo conexión, es acceso al conocimiento, diagnóstico remoto, telemedicina y acompañamiento clínico. Así, una madre en la sierra o un adulto mayor en la costa tendrán el mismo acceso a una consulta especializada que alguien en la capital’ comentó el Dr. Svarch Pérez.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE

El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de salud, comentó que es un ‘avance decisivo hacia la innovación con sentido social’.

La infraestructura del programa fue revisado y ratificado por funcionarios de a Secretaría de Energía, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y expertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Temas


Internet
Telecomunicaciones
Energía

Localizaciones


México

Organizaciones


CFE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla en el escenario con robots durante una conferencia de prensa de Nvidia antes de la feria tecnológica CES.

Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas