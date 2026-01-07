Internet gratuito por la CFE en clínicas del Bienestar
Para facilitar el acceso y conectividad, la CFE dispondrá de internet gratis tras acuerdo con el gobierno federal
Para el 2026 se reportó de un acuerdo del Gobierno Federal, representado por Claudia Sheinbaum, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El acuerdo tuvo el objetivo de dotar de internet gratuito a la red de clínicas y centros de salud del IMSS-Bienestar en todo México. Aunque la CFE se concentra primordialmente en la distribución y administración de la energía en el país, también ha implementado innovaciones en la tecnología digital.
Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, comentó ‘La CFE ha sido sinónimo de energía y progreso y, hoy, también lo será de conectividad, inclusión y desarrollo social’; gracias a la implementación de internet libre en dichas clínicas, la accesibilidad a trámites e información será pública para los habitantes de México.
El primer paso del acuerdo, por parte de la CFE, es aplicar la instalación de internet gratis en 3 mil 180 clínicas del IMSS-Bienestar, antes del 2027.
El acuerdo pertenece a los parámetros de la CFE con el Programa Nacional de Telemedicina. Con el apoyo de la dependencia, el programa tiene como objetivo realizar 25 mil atenciones médicas a distancia y a tiempo real.
‘No es solo conexión, es acceso al conocimiento, diagnóstico remoto, telemedicina y acompañamiento clínico. Así, una madre en la sierra o un adulto mayor en la costa tendrán el mismo acceso a una consulta especializada que alguien en la capital’ comentó el Dr. Svarch Pérez.
El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de salud, comentó que es un ‘avance decisivo hacia la innovación con sentido social’.
La infraestructura del programa fue revisado y ratificado por funcionarios de a Secretaría de Energía, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y expertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.