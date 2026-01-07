Internet gratuito por la CFE en clínicas del Bienestar

Para el 2026 se reportó de un acuerdo del Gobierno Federal, representado por Claudia Sheinbaum, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El acuerdo tuvo el objetivo de dotar de internet gratuito a la red de clínicas y centros de salud del IMSS-Bienestar en todo México. Aunque la CFE se concentra primordialmente en la distribución y administración de la energía en el país, también ha implementado innovaciones en la tecnología digital.

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, comentó ‘La CFE ha sido sinónimo de energía y progreso y, hoy, también lo será de conectividad, inclusión y desarrollo social’; gracias a la implementación de internet libre en dichas clínicas, la accesibilidad a trámites e información será pública para los habitantes de México.

El primer paso del acuerdo, por parte de la CFE, es aplicar la instalación de internet gratis en 3 mil 180 clínicas del IMSS-Bienestar, antes del 2027.