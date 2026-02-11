$!ISSSTE emite importante anuncio a pensionados y jubilados ante trámite de credenciales

A través de redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) envió un importante mensaje de alto interés para las y los jubilados y pensionados, respecto a una reducción de trámites.

“Nos toca servir a quienes sirven o han servido a la nación”, destacó el director general de la institución, Martí Batres Guadarrama, quien anunció la eliminación de la vigencia en las credenciales de personas jubiladas, “un proceso innecesario que debía realizarse cada dos años”.

CREDENCIALES DEL ISSSTE PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TENDRÁN VIGENCIA PERMANENTE

“A partir de ahora, las credenciales ¡tendrán vigencia permanente! Lo que representa menos trámites y más dignidad para quienes han servido a la nación”, dice la publicación.

De esta forma, se confirmó que a lo largo de este 2026, se realizará la entrega de más de un millón de nuevas credenciales en todo México, que tendrán los siguientes elementos que permitirán la rápida identificación del derechohabiente y su estatus:

1. Un código QR,

2. Código de barras,

3. La leyenda ‘vigencia permanente’.

No obstante, es importante destacar que, entre jubilados y pensionados, hay un grupo que tendrá prioridad en la obtención de la nueva credencial: serán aquellos cuyas credenciales están por vencer o que ya se encuentran en proceso de reposición.