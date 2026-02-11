ISSSTE emite importante anuncio a pensionados y jubilados ante trámite de credenciales

/ 11 febrero 2026
    ISSSTE emite importante anuncio a pensionados y jubilados ante trámite de credenciales
    A través de redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) envió un importante mensaje de alto interés para las y los jubilados y pensionados VANGUARDIA

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, emitió un aviso en el que recordó a derechohabientes sobre la nueva credencial de vigencia permanente

A través de redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) envió un importante mensaje de alto interés para las y los jubilados y pensionados, respecto a una reducción de trámites.

“Nos toca servir a quienes sirven o han servido a la nación”, destacó el director general de la institución, Martí Batres Guadarrama, quien anunció la eliminación de la vigencia en las credenciales de personas jubiladas, “un proceso innecesario que debía realizarse cada dos años”.

CREDENCIALES DEL ISSSTE PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TENDRÁN VIGENCIA PERMANENTE

“A partir de ahora, las credenciales ¡tendrán vigencia permanente! Lo que representa menos trámites y más dignidad para quienes han servido a la nación”, dice la publicación.

De esta forma, se confirmó que a lo largo de este 2026, se realizará la entrega de más de un millón de nuevas credenciales en todo México, que tendrán los siguientes elementos que permitirán la rápida identificación del derechohabiente y su estatus:

1. Un código QR,

2. Código de barras,

3. La leyenda ‘vigencia permanente’.

No obstante, es importante destacar que, entre jubilados y pensionados, hay un grupo que tendrá prioridad en la obtención de la nueva credencial: serán aquellos cuyas credenciales están por vencer o que ya se encuentran en proceso de reposición.

“Estamos simplificando la vida de quienes construyeron las instituciones del país. No era justo que, después de trabajar toda una vida, tuvieran que hacer filas y trámites repetitivos para demostrar un derecho que ya es suyo”, destacó Batres Guadarrama.

REQUISITOS PARA OBTENER LA NUEVA CREDENCIAL DEL ISSSTE

En un comunicado de prensa, el ISSSTE explicó que se necesitan ciertos requisitos para tramitar la nueva credencial:

1. El derechohabiente deberá estar jubilado o pensionado,

2. Identificación oficial vigente,

3. Una fotografía tamaño infantil,

4. Copia del último talón de pago.

Hasta el momento, la credencialización ya inició en entidades como San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Tabasco.

En caso de requerir mayor información sobre las fechas y lugares de entrega, la persona podrá acudir a las Oficinas de Representación Estatal del ISSSTE más cercanas.

