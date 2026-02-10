Pago doble para pensionados en marzo 2026: ¿Qué adultos mayores lo recibirán?

En marzo, algunos beneficiarios de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores recibirán el pago doble del programa social en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Sin embargo, este depósito ha generado dudas entre los beneficiarios, luego que se confirmara que algunas personas de la tercera edad recibirán más del monto bimestral que reciben como parte del apoyo económico otorgado por la Secretaría de Bienestar.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PAGO DOBLE?

Aunque se llegaría a pensar que se tratase de un pago retroactivo, la verdad es que aplicará para aquellos que cuenten con la Pensión Bienestar de mayores de 65 y con la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Será durante el mes de mazo cuando los beneficiarios de varias pensiones recibirán el pago correspondiente. Es decir, la Secretaría de Bienestar depositará la ayuda del bimestre marzo-abril, mientras que IMSS e ISSSTE tienen presupuestados pagos para sus jubilados en marzo.

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores aún está por confirmarse, la pensión de IMSS está programada para el 2 de marzo, mientras que la pensión del ISSSTE será otorgada el 27 de febrero.

Cabe destacar que el monto del pago doble dependerá de: la pensión IMSS e ISSSTE del régimen de ley, las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de los últimos años, mientras que la Pensión Bienestar Adultos Mayores será de $6,400 pesos.

ENTREGA DE TARJETAS Y REGISTRO A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, puso a disposición las fechas clave que marcarán el ritmo de la Pensión del Bienestar durante las próximas semanas, eliminando intermediarios y agilizando la entrega de tarjetas.

Para quienes completaron su registro en el pasado mes de diciembre, la espera está por terminar. Del 10 al 14 de febrero, la dependencia desplegará un operativo nacional para entregar los plásticos bancarios.

La estrategia de comunicación será directa: cada beneficiario recibirá un mensaje SMS en su teléfono de contacto, donde se le indicará con precisión el día, la hora y el lugar al que debe acudir. Esta logística busca evitar aglomeraciones innecesarias y garantizar que el proceso sea lo más fluido posible para los adultos mayores y las beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar y Pensión del Bienstar.

Es fundamental que los interesados estén pendientes de sus dispositivos móviles, ya que el mensaje de texto es la llave para una atención ordenada. La secretaria Montiel enfatizó que este esfuerzo de bancarización es el pilar para que los recursos se dispersen de manera transparente a través del Banco del Bienestar.

Inmediatamente después de concluir la entrega de plásticos, se abrirá una nueva ventana de oportunidad para quienes aún no forman parte del padrón. Del 16 al 22 de febrero, la Secretaría de Bienestar habilitará sus módulos en todo el país para recibir nuevas solicitudes. Este proceso está dirigido a las personas que ya cumplieron, o están por cumplir, los 65 años en el caso de la Pensión para Adultos Mayores, y los 60 años para el programa específico de Pensión Mujeres Bienestar.

La infraestructura para este registro es robusta, con más de 2 mil 500 puntos de atención distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional. Los módulos operarán de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, asegurando que incluso quienes tienen actividades durante la semana puedan acudir en sábado o domingo. La ubicación exacta de cada sede puede consultarse fácilmente en la página oficial del gobierno, donde basta con seleccionar el estado y municipio para encontrar el punto más cercano.

Te compartimos el calendario oficial, del registro del 16 al 22 de enero, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar:

· Lunes 16 de febrero | A, B. C

· Martes 17 de febrero | D, E,F, G,H

· Miércoles 18 de febrero | I, J, K, L, M

· Jueves 19 de febrero | N, Ñ, O, P, Q, R

· Viernes 20 de febrero | S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Sábado 21 de febrero | Todas las letras

· Domingo 22 de febrero | Todas las letras

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA

Para que el trámite sea exitoso y se eviten vueltas innecesarias, es vital acudir con la documentación completa y legible. Los requisitos son básicos pero estrictos para garantizar la identidad del beneficiario.

Se debe presentar:

- Una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional),

- El acta de nacimiento,

- La CURP de impresión reciente,

- Un comprobante de domicilio que no supere los seis meses de antigüedad,

- Proporcionar un número telefónico de contacto para el seguimiento de la solicitud.

¿QUIÉNES SON LOS PENSIONADOS EN MÉXICO?

En México, los pensionados pueden recibir beneficios a través de diversas instituciones, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, algunos organismos privados y estatales también ofrecen esquemas de ahorro para sus empleados.

Los pensionados son aquellas personas que reciben un pago mensual por diversos motivos, no exclusivamente por edad. Las pensiones pueden otorgarse por invalidez, retiro laboral o viudez.

Dentro del IMSS, la pensión se otorga a los trabajadores que han cotizado al menos 500 semanas (Ley 73) u 850 semanas (Ley 97, con un aumento progresivo a 1,000 semanas en los próximos años).

En el ISSSTE, existen dos regímenes de pensión:

- Régimen de reparto

- Régimen de cuentas individuales

Ambos sistemas buscan garantizar estabilidad financiera en la tercera edad, pero operan con reglas y requisitos distintos.