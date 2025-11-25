ISSSTE realizará el depósito de la pensión de diciembre 2025 este día de noviembre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Depósitos del ISSSTE para diciembre y la primera parte del aguinaldo se adelantan conforme al calendario operativo del instituto
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) programó para noviembre el depósito correspondiente a la pensión del mes de diciembre, como parte de su calendario anual de dispersiones.
La fecha forma parte de la organización administrativa que el organismo aplica cada año con el fin de garantizar la entrega oportuna de los recursos antes del cierre operativo y bancario de fin de año. Por ello, en esta ocasión el pago se realizará el 28 el noviembre.
De acuerdo con la programación institucional, el adelanto del pago permite que los pensionados cuenten con la mensualidad desde los primeros días de diciembre.
TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?
El instituto ha señalado en distintos procesos de comunicación que la estructura de depósitos anticipados facilita el cierre de operaciones y la planeación interna del organismo de seguridad social.
ISSSTE DARÁ EN DOS PAGOS EL AGUINALDO A PENSIONADOS
Además de la mensualidad de diciembre, el ISSSTE contempla la entrega del aguinaldo anual para pensionados, dividido en dos exhibiciones.
De acuerdo con información difundida por medios especializados, la primera parte del aguinaldo se programó para la primera quincena de noviembre de 2025, mientras que la segunda parte será entregada durante los primeros días de enero de 2026.
El esquema de dos pagos para el aguinaldo responde al calendario administrativo del instituto y ha sido aplicado también en años previos para facilitar el cumplimiento de los procesos presupuestarios. Ambas dispersiones se entregan a todos los pensionados que reciben sus pagos bajo los esquemas administrados por el ISSSTE.
La primera exhibición del aguinaldo suele depositarse antes de la dispersión correspondiente a diciembre, mientras que la segunda parte se programa para enero por tratarse del cierre del ejercicio fiscal anterior. Los medios que retomaron esta programación han señalado que el instituto mantiene la misma estructura utilizada en ejercicios pasados.