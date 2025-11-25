ISSSTE realizará el depósito de la pensión de diciembre 2025 este día de noviembre

Información
/ 25 noviembre 2025
    ISSSTE realizará el depósito de la pensión de diciembre 2025 este día de noviembre
    El ISSSTE confirmó que el depósito de la pensión correspondiente a diciembre se realizará en noviembre, además de mantener el esquema de aguinaldo en dos partes para todos los pensionados. FOTO: VANGUARDIA

Depósitos del ISSSTE para diciembre y la primera parte del aguinaldo se adelantan conforme al calendario operativo del instituto

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) programó para noviembre el depósito correspondiente a la pensión del mes de diciembre, como parte de su calendario anual de dispersiones.

La fecha forma parte de la organización administrativa que el organismo aplica cada año con el fin de garantizar la entrega oportuna de los recursos antes del cierre operativo y bancario de fin de año. Por ello, en esta ocasión el pago se realizará el 28 el noviembre.

De acuerdo con la programación institucional, el adelanto del pago permite que los pensionados cuenten con la mensualidad desde los primeros días de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?

El instituto ha señalado en distintos procesos de comunicación que la estructura de depósitos anticipados facilita el cierre de operaciones y la planeación interna del organismo de seguridad social.

$!ISSSTE realizará el depósito de la pensión de diciembre 2025 este día de noviembre

ISSSTE DARÁ EN DOS PAGOS EL AGUINALDO A PENSIONADOS

Además de la mensualidad de diciembre, el ISSSTE contempla la entrega del aguinaldo anual para pensionados, dividido en dos exhibiciones.

De acuerdo con información difundida por medios especializados, la primera parte del aguinaldo se programó para la primera quincena de noviembre de 2025, mientras que la segunda parte será entregada durante los primeros días de enero de 2026.

El esquema de dos pagos para el aguinaldo responde al calendario administrativo del instituto y ha sido aplicado también en años previos para facilitar el cumplimiento de los procesos presupuestarios. Ambas dispersiones se entregan a todos los pensionados que reciben sus pagos bajo los esquemas administrados por el ISSSTE.

La primera exhibición del aguinaldo suele depositarse antes de la dispersión correspondiente a diciembre, mientras que la segunda parte se programa para enero por tratarse del cierre del ejercicio fiscal anterior. Los medios que retomaron esta programación han señalado que el instituto mantiene la misma estructura utilizada en ejercicios pasados.

Temas


Pagos
adultos mayores
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


ISSSTE

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

El Paquete Económico fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, afirmó el secretario en la presentación.

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación tras la filtración masiva de datos atribuida al grupo Tekir APT y aseguró que solo el 1.7% de su infraestructura fue vulnerada, sin afectar información ciudadana ni operaciones esenciales

Ciberataque a Fiscalía de Guanajuato: filtran 70 GB de información y abren investigación
Trabajadores de la UNAM se manifestaron durante un evento literario en la Biblioteca Nacional de la máxima casa de estudios de México. Protestaron en contra del Acoso Laboral y Sexual.

En México un 80% de los acosos sexuales instituciones públicas federales quedan sin ningún castigo
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
El aguinaldo 2025 debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario. Conoce quiénes tienen derecho, cómo calcularlo y qué hacer si no te lo pagan.

Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a sus 65 años de edad.

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI