$!ISSSTE realizará el depósito de la pensión de diciembre 2025 este día de noviembre

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) programó para noviembre el depósito correspondiente a la pensión del mes de diciembre, como parte de su calendario anual de dispersiones.

La fecha forma parte de la organización administrativa que el organismo aplica cada año con el fin de garantizar la entrega oportuna de los recursos antes del cierre operativo y bancario de fin de año. Por ello, en esta ocasión el pago se realizará el 28 el noviembre.

De acuerdo con la programación institucional, el adelanto del pago permite que los pensionados cuenten con la mensualidad desde los primeros días de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?

El instituto ha señalado en distintos procesos de comunicación que la estructura de depósitos anticipados facilita el cierre de operaciones y la planeación interna del organismo de seguridad social.