Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?

El aguinaldo 2025 es una de las prestaciones más esperadas por millones de trabajadores en México, pues representa un ingreso adicional que suele destinarse a compras decembrinas, ahorro o pago de deudas. Sin embargo, muchos desconocen la fecha exacta en la que esta prestación debe entregarse y el monto mínimo que marca la ley.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los empleadores están obligados a cubrir este pago antes del 20 de diciembre, sin excepciones para empresas privadas o dependencias públicas.

Retrasar o entregar incompleto el aguinaldo constituye una falta laboral que puede derivar en sanciones económicas importantes para el patrón.

¿CUÁNTO DINERO DEBO RECIBIR DE AGUINALDO?

Por ley, el monto mínimo equivale a 15 días de salario, siempre que el trabajador haya laborado el año completo. Quienes no completaron los 12 meses deben recibir un pago proporcional al tiempo trabajado.

El cálculo se realiza tomando el salario diario y multiplicándolo por los días que correspondan, lo que permite obtener una cifra justa de acuerdo con la antigüedad.

Por ejemplo, si alguien laboró seis meses, recibirá la mitad de esos 15 días. Para comisionistas o personas con salario variable, se utiliza el promedio de ingresos diarios del último mes trabajado.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR AGUINALDO 2025?

La LFT establece que todas las personas subordinadas a un empleador deben recibir aguinaldo, sin importar el tipo de contrato o esquema de contratación. Tienen derecho:

• Empleados de base o planta

• Trabajadores eventuales o temporales

• Personal sindicalizado

• Comisionistas bajo supervisión

• Personas por honorarios con relación subordinada

• Quienes renunciaron o fueron despedidos

Incluso quienes ya no laboran en la empresa deben recibir el pago proporcional, siempre con base en los días efectivamente trabajados.

Negar este derecho puede derivar en sanciones que van de 50 a 500 UMA, lo que significa multas superiores a 50,000 pesos en 2025.

¿QUÉ HACER SI NO TE PAGAN EL AGUINALDO?

Si el aguinaldo no se paga o llega incompleto, la empresa está incurriendo en una falta grave. En ese caso, el trabajador puede interponer una queja ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Laborales o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La denuncia puede presentarse hasta un año después de la fecha límite de pago, es decir, a partir del 20 de diciembre.

Las autoridades analizarán el caso y, de proceder, impondrán las sanciones económicas correspondientes al empleador.

¿CÓMO DEBE PAGARSE EL AGUINALDO?

El aguinaldo debe entregarse exclusivamente en dinero, ya sea en efectivo, depósito en tarjeta o transferencia bancaria, según indica la Profedet.

No es válido sustituirlo con productos, vales, servicios o pagos en especie, a menos que exista un respaldo monetario directo.

Además, si el depósito se realiza por medios electrónicos, el patrón debe cubrir cualquier comisión bancaria sin descontar nada al trabajador.

DATOS CURIOSOS:

• El aguinaldo existe desde 1970, cuando fue incorporado a la LFT.

• México es uno de los pocos países donde el pago del aguinaldo es obligatorio por ley.

• En algunas empresas, otorgar más de 15 días es parte de sus prestaciones superiores.