Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?

Información
/ 25 noviembre 2025
    Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?
    El aguinaldo 2025 debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario. Conoce quiénes tienen derecho, cómo calcularlo y qué hacer si no te lo pagan. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El aguinaldo 2025 es una prestación obligatoria en México. Descubre cuándo se paga, cuánto debes recibir, quiénes tienen derecho y cómo denunciar si no te lo entregan

El aguinaldo 2025 es una de las prestaciones más esperadas por millones de trabajadores en México, pues representa un ingreso adicional que suele destinarse a compras decembrinas, ahorro o pago de deudas. Sin embargo, muchos desconocen la fecha exacta en la que esta prestación debe entregarse y el monto mínimo que marca la ley.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los empleadores están obligados a cubrir este pago antes del 20 de diciembre, sin excepciones para empresas privadas o dependencias públicas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025

Retrasar o entregar incompleto el aguinaldo constituye una falta laboral que puede derivar en sanciones económicas importantes para el patrón.

¿CUÁNTO DINERO DEBO RECIBIR DE AGUINALDO?

Por ley, el monto mínimo equivale a 15 días de salario, siempre que el trabajador haya laborado el año completo. Quienes no completaron los 12 meses deben recibir un pago proporcional al tiempo trabajado.

El cálculo se realiza tomando el salario diario y multiplicándolo por los días que correspondan, lo que permite obtener una cifra justa de acuerdo con la antigüedad.

Por ejemplo, si alguien laboró seis meses, recibirá la mitad de esos 15 días. Para comisionistas o personas con salario variable, se utiliza el promedio de ingresos diarios del último mes trabajado.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR AGUINALDO 2025?

La LFT establece que todas las personas subordinadas a un empleador deben recibir aguinaldo, sin importar el tipo de contrato o esquema de contratación. Tienen derecho:

• Empleados de base o planta

• Trabajadores eventuales o temporales

• Personal sindicalizado

• Comisionistas bajo supervisión

• Personas por honorarios con relación subordinada

• Quienes renunciaron o fueron despedidos

Incluso quienes ya no laboran en la empresa deben recibir el pago proporcional, siempre con base en los días efectivamente trabajados.

Negar este derecho puede derivar en sanciones que van de 50 a 500 UMA, lo que significa multas superiores a 50,000 pesos en 2025.

¿QUÉ HACER SI NO TE PAGAN EL AGUINALDO?

Si el aguinaldo no se paga o llega incompleto, la empresa está incurriendo en una falta grave. En ese caso, el trabajador puede interponer una queja ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Laborales o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La denuncia puede presentarse hasta un año después de la fecha límite de pago, es decir, a partir del 20 de diciembre.

Las autoridades analizarán el caso y, de proceder, impondrán las sanciones económicas correspondientes al empleador.

¿CÓMO DEBE PAGARSE EL AGUINALDO?

El aguinaldo debe entregarse exclusivamente en dinero, ya sea en efectivo, depósito en tarjeta o transferencia bancaria, según indica la Profedet.

No es válido sustituirlo con productos, vales, servicios o pagos en especie, a menos que exista un respaldo monetario directo.

Además, si el depósito se realiza por medios electrónicos, el patrón debe cubrir cualquier comisión bancaria sin descontar nada al trabajador.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Estos trabajadores recibirán 40 días de aguinaldo, según DOF

DATOS CURIOSOS:

• El aguinaldo existe desde 1970, cuando fue incorporado a la LFT.

• México es uno de los pocos países donde el pago del aguinaldo es obligatorio por ley.

• En algunas empresas, otorgar más de 15 días es parte de sus prestaciones superiores.

Temas


Ley Federal Del Trabajo
Navidad
aguinaldo

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

El Paquete Económico fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, afirmó el secretario en la presentación.

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación tras la filtración masiva de datos atribuida al grupo Tekir APT y aseguró que solo el 1.7% de su infraestructura fue vulnerada, sin afectar información ciudadana ni operaciones esenciales

Ciberataque a Fiscalía de Guanajuato: filtran 70 GB de información y abren investigación
Trabajadores de la UNAM se manifestaron durante un evento literario en la Biblioteca Nacional de la máxima casa de estudios de México. Protestaron en contra del Acoso Laboral y Sexual.

En México un 80% de los acosos sexuales instituciones públicas federales quedan sin ningún castigo
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
El aguinaldo 2025 debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario. Conoce quiénes tienen derecho, cómo calcularlo y qué hacer si no te lo pagan.

Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a sus 65 años de edad.

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI