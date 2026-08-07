Jornada de 40 horas y salario mínimo... ¿cómo cambia tu pago a partir de enero de 2027?

La reducción continuará de manera gradual. En 2028 serán 44 horas, en 2029 bajará a 42 y finalmente, en 2030, se llegará a las 40 horas semanales . El decreto establece que esta transición no podrá utilizarse para disminuir sueldos, salarios o prestaciones.

A partir del 1 de enero de 2027 , las condiciones laborales en México tendrán uno de sus primeros cambios derivados de la reforma para establecer una jornada máxima de 40 horas semanales. Sin embargo, el ajuste no será inmediato: el próximo año el límite será de 46 horas por semana .

Esto significa que trabajar menos horas no deberá traducirse en recibir menos dinero por la jornada ordinaria. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado que la reforma busca reducir el tiempo de trabajo sin afectar los ingresos de las personas trabajadoras.

SALARIO MÍNIMO: ¿CUÁNTO GANARÁS EN 2027?

Aquí existe una diferencia importante. El salario mínimo de 2027 todavía no tiene un monto oficial, por lo que no es posible afirmar cuánto aumentará el pago diario o mensual a partir de enero del próximo año.

Para 2026, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estableció un salario mínimo general de 315.04 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte quedó en 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales.

El monto correspondiente a 2027 tendrá que determinarse posteriormente por las autoridades competentes. Por ello, el aumento salarial del próximo año debe distinguirse de la reducción de la jornada: son medidas diferentes, aunque ambas forman parte de los cambios en materia laboral.

La reforma sí establece que la reducción de horas no puede implicar una disminución salarial. Así, si una persona mantiene el mismo puesto y salario, el menor número de horas ordinarias trabajadas no deberá utilizarse como argumento para reducir su remuneración.

ASÍ FUNCIONARÁN LAS HORAS EXTRA EN 2027

La reforma también modifica la forma en que se contabilizan las horas extraordinarias. Durante 2027, el límite ordinario será de 46 horas semanales y las horas adicionales comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 47.

El esquema de transición establece límites progresivos para las horas extraordinarias. En 2027 podrán realizarse hasta nueve horas extra semanales, mientras que posteriormente el límite aumentará gradualmente hasta alcanzar 12 horas en 2030.

Estas horas deberán pagarse conforme a las reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Además, la reforma contempla un registro electrónico de la jornada laboral para facilitar la supervisión de las horas trabajadas y el correcto pago de las extraordinarias.

La regulación también mantiene una protección especial para menores de edad, quienes no podrán realizar horas extraordinarias bajo el nuevo esquema.

EL CALENDARIO DE LA JORNADA LABORAL

La reducción se aplicará de manera escalonada para permitir que las empresas adapten sus procesos y horarios. El calendario oficial establece una disminución de dos horas por año hasta llegar al objetivo de 40 horas semanales.

· 2026: 48 horas semanales como jornada vigente durante el periodo de transición.

· 2027: 46 horas semanales.

· 2028: 44 horas semanales.

· 2029: 42 horas semanales.

· 2030: 40 horas semanales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la reducción no representa una disminución de ingresos. El gobierno federal también plantea que el nuevo esquema permitirá mejorar la distribución del tiempo entre trabajo, descanso y vida personal.

“Entonces, no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad”, señaló Sheinbaum al explicar el proceso gradual de implementación.