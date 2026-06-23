En Coahuila, Pacto Laboral priorizará automatización y jornada de 40 horas

Nazira Zogbi Castro, titular de la dependencia, detalló que el evento contará con el respaldo de organismos empresariales, sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia que participará de manera remota para dar seguimiento al modelo de concertación laboral que, según explicó, se ha mantenido de forma continua en Coahuila desde 2018.

La Secretaría del Trabajo de Coahuila afina los detalles para la firma del Pacto Coahuila, un acuerdo tripartita que este año priorizará las necesidades actuales del mercado laboral, la capacitación de liderazgos y la transición hacia la reducción de la jornada laboral de 40 horas en la entidad.

Ante la llegada de inversiones con procesos de alta tecnología, el estado impulsa desde hace año y medio la reconversión de habilidades en los sectores manufacturero y automotriz. De acuerdo con la secretaria, este trabajo se desarrolla en coordinación con instituciones educativas, empresas y centros de formación profesional.

“Ya estamos trabajando desde hace aproximadamente un año y medio en el tema de la reconversión de habilidades laborales”, afirmó Zogbi Castro.

La funcionaria destacó la importancia de actualizar las capacidades de la fuerza laboral frente al avance de la automatización en las plantas productivas. Señaló que la transición tecnológica obliga a fortalecer las competencias de los trabajadores, independientemente de su edad.

“Lo más importante es también sensibilizar a las y los trabajadores, tenemos esa necesidad. No importa la edad, tenemos que migrar, avanzar”, sostuvo.

Para mitigar riesgos relacionados con ajustes laborales y atender la demanda de empleo, Coahuila cerró el primer semestre del año con 12 ferias laborales y un saldo de 8 mil 700 empleos generados al corte de mayo. Según informó la secretaria, se prevé además un repunte en las contrataciones durante los meses de julio y agosto.