En Coahuila, Pacto Laboral priorizará automatización y jornada de 40 horas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    En Coahuila, Pacto Laboral priorizará automatización y jornada de 40 horas
    Nazira Zogbi Castro informó que el próximo Pacto Coahuila incluirá acciones para la capacitación laboral y la transición hacia nuevos esquemas de trabajo. REBECA RAMÍREZ

La Secretaría del Trabajo prepara la firma del acuerdo con sindicatos, empresas y la OIT; también impulsará la reconversión de habilidades ante la llegada de nuevas tecnologías

La Secretaría del Trabajo de Coahuila afina los detalles para la firma del Pacto Coahuila, un acuerdo tripartita que este año priorizará las necesidades actuales del mercado laboral, la capacitación de liderazgos y la transición hacia la reducción de la jornada laboral de 40 horas en la entidad.

Nazira Zogbi Castro, titular de la dependencia, detalló que el evento contará con el respaldo de organismos empresariales, sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia que participará de manera remota para dar seguimiento al modelo de concertación laboral que, según explicó, se ha mantenido de forma continua en Coahuila desde 2018.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torres-cofino-exige-recursos-federales-para-para-modernizar-redes-hidricas-en-la-laguna-BE21611365

Ante la llegada de inversiones con procesos de alta tecnología, el estado impulsa desde hace año y medio la reconversión de habilidades en los sectores manufacturero y automotriz. De acuerdo con la secretaria, este trabajo se desarrolla en coordinación con instituciones educativas, empresas y centros de formación profesional.

“Ya estamos trabajando desde hace aproximadamente un año y medio en el tema de la reconversión de habilidades laborales”, afirmó Zogbi Castro.

La funcionaria destacó la importancia de actualizar las capacidades de la fuerza laboral frente al avance de la automatización en las plantas productivas. Señaló que la transición tecnológica obliga a fortalecer las competencias de los trabajadores, independientemente de su edad.

“Lo más importante es también sensibilizar a las y los trabajadores, tenemos esa necesidad. No importa la edad, tenemos que migrar, avanzar”, sostuvo.

Para mitigar riesgos relacionados con ajustes laborales y atender la demanda de empleo, Coahuila cerró el primer semestre del año con 12 ferias laborales y un saldo de 8 mil 700 empleos generados al corte de mayo. Según informó la secretaria, se prevé además un repunte en las contrataciones durante los meses de julio y agosto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ley Federal Del Trabajo
Trabajo
jornada laboral

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SETRA

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ruta electoral de emergencia

La ruta electoral de emergencia
true

Torres Larriva: El hombre que operó el Fobaproa de La Jornada
true

POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones
Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención.

Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte.

Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos
Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores