Pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026: quiénes lo recibirán y cuánto depositarán

El objetivo del depósito extraordinario es regularizar pagos pendientes y asegurar que las familias no pierdan el apoyo económico correspondiente a bimestres anteriores.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que en febrero de 2026 se realizará un pago triple de la Beca Rita Cetina para un grupo específico de beneficiarios. Esta medida obedece a retrasos administrativos en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y a la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso al programa.

¿POR QUÉ ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA RECIBIRÁN LO CORRESPONDIENTE A TRES PAGOS?

El pago de febrero permitirá cubrir tres bimestres completos, correspondientes a:

- Septiembre–octubre de 2025

- Noviembre–diciembre de 2025

- Enero–febrero de 2026

Con este depósito acumulado, las familias beneficiarias quedarán al corriente con los recursos del programa, aun cuando no los hayan recibido en su momento por no contar con tarjeta bancaria.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO TRIPLE DE LA BEA RITA CETINA?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el pago triple aplica únicamente para los siguientes grupos:

Estudiantes registrados en septiembre de 2025 sin tarjeta bancaria

- Completaron su registro desde septiembre de 2025.

- Recibieron la tarjeta del Banco del Bienestar hasta enero de 2026.

- No pudieron recibir depósitos previos por falta del medio de pago.

Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria

- Iniciaron la secundaria en el actual ciclo escolar.

- Recibieron su tarjeta bancaria en enero de 2026.

- El pago permitirá cubrir los apoyos desde el inicio del ciclo escolar.

¿CUÁL ES EL PAGO REGULAR DE LA BECA RITA CETINA?

El programa contempla apoyos económicos bimestrales que se distribuyen de la siguiente manera:

- 1,900 pesos por bimestre por estudiante

- 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en secundaria dentro de la misma familia

Al acumularse tres bimestres, el monto base que se depositará en febrero de 2026 será de:

- 5,700 pesos por estudiante

Este monto puede incrementarse en los hogares donde haya más de un estudiante beneficiario y apoyos adicionales por hijos inscritos en secundaria.