Pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026: quiénes lo recibirán y cuánto depositarán

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 31 enero 2026
    Pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026: quiénes lo recibirán y cuánto depositarán
    El pago extraordinario de la Beca Rita Cetina busca regularizar depósitos pendientes y garantizar que las familias beneficiarias reciban el apoyo completo correspondiente a bimestres anteriores. VANGAURDIA

Realiza un Título SEO, sumario SEO corto y un pie de foto con la siguiente información. No hagas listas:

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que en febrero de 2026 se realizará un pago triple de la Beca Rita Cetina para un grupo específico de beneficiarios. Esta medida obedece a retrasos administrativos en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y a la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso al programa.

El objetivo del depósito extraordinario es regularizar pagos pendientes y asegurar que las familias no pierdan el apoyo económico correspondiente a bimestres anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?

¿POR QUÉ ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA RECIBIRÁN LO CORRESPONDIENTE A TRES PAGOS?

El pago de febrero permitirá cubrir tres bimestres completos, correspondientes a:

- Septiembre–octubre de 2025

- Noviembre–diciembre de 2025

- Enero–febrero de 2026

Con este depósito acumulado, las familias beneficiarias quedarán al corriente con los recursos del programa, aun cuando no los hayan recibido en su momento por no contar con tarjeta bancaria.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO TRIPLE DE LA BEA RITA CETINA?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el pago triple aplica únicamente para los siguientes grupos:

Estudiantes registrados en septiembre de 2025 sin tarjeta bancaria

- Completaron su registro desde septiembre de 2025.

- Recibieron la tarjeta del Banco del Bienestar hasta enero de 2026.

- No pudieron recibir depósitos previos por falta del medio de pago.

Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria

- Iniciaron la secundaria en el actual ciclo escolar.

- Recibieron su tarjeta bancaria en enero de 2026.

- El pago permitirá cubrir los apoyos desde el inicio del ciclo escolar.

¿CUÁL ES EL PAGO REGULAR DE LA BECA RITA CETINA?

El programa contempla apoyos económicos bimestrales que se distribuyen de la siguiente manera:

- 1,900 pesos por bimestre por estudiante

- 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en secundaria dentro de la misma familia

Al acumularse tres bimestres, el monto base que se depositará en febrero de 2026 será de:

- 5,700 pesos por estudiante

Este monto puede incrementarse en los hogares donde haya más de un estudiante beneficiario y apoyos adicionales por hijos inscritos en secundaria.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2026: cómo revisar tu estatus y asegurar el primer depósito del año

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este pago permitirá regularizar los apoyos pendientes, evitar la pérdida del beneficio económico y garantizar la continuidad del programa.

Las autoridades reiteraron que el pago triple forma parte de las acciones para asegurar la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo y el acceso oportuno a los apoyos federales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Pagos
programas sociales

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57