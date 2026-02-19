Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha límite para registrarse y recibir 5,800 pesos

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, impulsada por el Gobierno de México, mantiene abierto su proceso de registro para estudiantes universitarios que buscan apoyo económico durante su formación académica.

El programa está dirigido a alumnas y alumnos de licenciatura, técnico superior universitario o programas equivalentes que provengan de contextos educativos considerados prioritarios y que actualmente cursen sus estudios en instituciones de educación superior con atención preferente.

La fecha límite para registrarse es el 27 de febrero, a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA BECA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’?

El programa está destinado a estudiantes que: