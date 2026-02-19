Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha límite para registrarse y recibir 5,800 pesos
Estudiantes universitarios pueden solicitar el apoyo económico mediante el sistema SUBES; el programa busca impulsar la permanencia en educación superior
La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, impulsada por el Gobierno de México, mantiene abierto su proceso de registro para estudiantes universitarios que buscan apoyo económico durante su formación académica.
El programa está dirigido a alumnas y alumnos de licenciatura, técnico superior universitario o programas equivalentes que provengan de contextos educativos considerados prioritarios y que actualmente cursen sus estudios en instituciones de educación superior con atención preferente.
La fecha límite para registrarse es el 27 de febrero, a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA BECA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’?
El programa está destinado a estudiantes que:
- Provienen de una primaria o secundaria prioritaria.
- Están inscritos en instituciones de educación superior con atención preferente.
Entre las instituciones participantes se encuentran:
- Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
- Universidad de la Salud de la Ciudad de México
- Universidad de la Salud del Estado de Puebla
- Universidad de Lenguas Indígenas de México
- Escuelas de educación superior ubicadas en localidades prioritarias
- Instituciones de formación docente con modelos interculturales o rurales
MONTO DEL APOYO QUE DA LA BECA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’
Las y los beneficiarios reciben:
- 5,800 pesos bimestrales.
- Pago durante 10 meses por ciclo escolar.
- Posibilidad de recibir el apoyo hasta por 45 meses, si se cumplen los requisitos y se solicita en cada convocatoria.
- El programa no contempla pagos en julio y agosto, debido al periodo vacacional.
CÓMO REGISTRASE PASO A PASO EN EL SISTEMA
El trámite se realiza en la plataforma Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).
1. Crear una cuenta
- Ingresar a subes.becasbenitojuarez.gob.mx
- Seleccionar “Regístrate aquí”
- Capturar CURP, correo electrónico y contraseña
- Confirmar registro
- Si ya se tiene cuenta, no es necesario crear otra.
2. Iniciar sesión
- Ingresar CURP y contraseña
- Validar acceso
3. Completar el perfil
- Información personal:
- Revisar datos precargados
- Registrar teléfono y estado civil
- Guardar cambios
- Información de domicilio:
- Capturar datos solicitados
- Guardar
Información escolar:
- Revisar ficha escolar
- Confirmar o solicitar corrección en el plantel
- Activar ficha escolar
4. Solicitar la beca
- Seleccionar “Solicitar beca”
- Elegir “Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”
- Completar cuestionario
- Aceptar carta protesta y términos
- Confirmar solicitud
- Descargar acuse con folio
- Entrega de tarjeta para beneficiarios
Si la solicitud resulta favorable, la persona beneficiaria será convocada a través de su institución educativa para recibir su medio de pago.
La entrega de tarjetas se realizará mediante el Banco del Bienestar, previsiblemente entre noviembre y diciembre, conforme a la programación de cada plantel.
DURACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL APOYO
Para mantener la beca es necesario:
- Cumplir los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes.
- Realizar la solicitud en cada convocatoria.
- Mantener la información actualizada en SUBES.
El programa social forma parte de las políticas públicas orientadas a la permanencia escolar en educación superior para estudiantes de contextos prioritarios.