Krispy Kreme regalará donas este 31 de octubre por Halloween en México; así puedes obtener la tuya

La celebración de Halloween tendrá este año un incentivo adicional para los aficionados a los postres, ya que la cadena Krispy Kreme anunció una promoción especial con motivo de esta fecha. Durante un solo día, los visitantes de sus tiendas podrán recibir una dona completamente gratis.

La empresa informó que la iniciativa forma parte de su campaña “Dona o susto”.

CÓMO PUEDES OBTENER UNA DONA GRATIS DE KRISPY KREME EN HALLOWEEN

De acuerdo con la información difundida, la entrega gratuita de donas se realizará únicamente el 31 de octubre de 2025, coincidiendo con la celebración de Halloween. Ese día, las personas interesadas deberán acudir a alguna de las tiendas participantes de la cadena usando un disfraz.

Esta condición forma parte de la temática de Halloween que caracteriza la campaña. No se especificó un estilo o categoría de atuendo, por lo que los interesados podrán elegir accesorios o caracterizaciones de su preferencia.

La compañía señaló que la dinámica aplica únicamente de forma presencial y que cada cliente podrá solicitar una sola pieza como parte del beneficio.