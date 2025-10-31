Krispy Kreme regalará donas este 31 de octubre por Halloween en México; así puedes obtener la tuya

Información
/ 31 octubre 2025
    Krispy Kreme regalará donas este 31 de octubre por Halloween en México; así puedes obtener la tuya
    Krispy Kreme dará una dona gratis a clientes disfrazados durante su promoción de Halloween 2025. FOTO: VANGUARDIA

Krispy Kreme dará una dona glaseada gratis como parte de la promoción “Dona o susto” a quienes cumplan con una condición y acudan a sus tiendas en México

La celebración de Halloween tendrá este año un incentivo adicional para los aficionados a los postres, ya que la cadena Krispy Kreme anunció una promoción especial con motivo de esta fecha. Durante un solo día, los visitantes de sus tiendas podrán recibir una dona completamente gratis.

La empresa informó que la iniciativa forma parte de su campaña “Dona o susto”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas

CÓMO PUEDES OBTENER UNA DONA GRATIS DE KRISPY KREME EN HALLOWEEN

De acuerdo con la información difundida, la entrega gratuita de donas se realizará únicamente el 31 de octubre de 2025, coincidiendo con la celebración de Halloween. Ese día, las personas interesadas deberán acudir a alguna de las tiendas participantes de la cadena usando un disfraz.

Esta condición forma parte de la temática de Halloween que caracteriza la campaña. No se especificó un estilo o categoría de atuendo, por lo que los interesados podrán elegir accesorios o caracterizaciones de su preferencia.

La compañía señaló que la dinámica aplica únicamente de forma presencial y que cada cliente podrá solicitar una sola pieza como parte del beneficio.

¡OJO! EN ESTAS SUCURSALES DE KRISPY KREME NO APLICA LA PROMOCIÓN DE UNA DONA GRATIS

Krispy Kreme detalló que la promoción estará disponible en todas sus tiendas físicas dentro del territorio mexicano, con algunas excepciones. No aplicará en sucursales ubicadas dentro de tiendas Liverpool ni en aeropuertos. Tampoco será válida en establecimientos asociados a Chedraui, Walmart u Oxxo.

La entrega de donas gratuitas no estará disponible mediante servicios de entrega a domicilio, como Uber Eats o Didi Food, por lo que será obligatorio acudir a los puntos de venta participantes. La promoción dependerá de la disponibilidad del producto al momento de la visita, por lo que estará sujeta a existencias.

Además, se aclaró que solo se podrá canjear una promoción por persona.

KRISPY KREME DA 30% DE DESCUENTO EN SU DOCENA VARIADA DE DONAS; HAY PROMOCIÓN DE BEBIDAS PREPARADAS

Junto a la dinámica de Halloween, la marca informó sobre otras ofertas temporales. Entre ellas, se señaló que estará disponible un 30% de descuento en la docena variada, aunque esta promoción no podrá combinarse con otros beneficios o descuentos vigentes. Su vigencia estará condicionada a la disponibilidad del producto en tiendas.

También se indicó que, por tiempo limitado, las bebidas preparadas se ofrecerán bajo la modalidad 2x1. Para conocer detalles específicos de esta promoción adicional, los clientes deberán consultar directamente en sucursal.

Halloween es una fecha en la que diversas marcas aplican dinámicas temáticas que suelen incluir promociones de productos, actividades, caracterizaciones o decoraciones especiales. Consulta las promociones aplicables en tu localidad.

Temas


Comida
Halloween
Ofertas

Localizaciones


México

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas