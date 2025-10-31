Krispy Kreme regalará donas este 31 de octubre por Halloween en México; así puedes obtener la tuya
Krispy Kreme dará una dona glaseada gratis como parte de la promoción “Dona o susto” a quienes cumplan con una condición y acudan a sus tiendas en México
La celebración de Halloween tendrá este año un incentivo adicional para los aficionados a los postres, ya que la cadena Krispy Kreme anunció una promoción especial con motivo de esta fecha. Durante un solo día, los visitantes de sus tiendas podrán recibir una dona completamente gratis.
La empresa informó que la iniciativa forma parte de su campaña “Dona o susto”.
CÓMO PUEDES OBTENER UNA DONA GRATIS DE KRISPY KREME EN HALLOWEEN
De acuerdo con la información difundida, la entrega gratuita de donas se realizará únicamente el 31 de octubre de 2025, coincidiendo con la celebración de Halloween. Ese día, las personas interesadas deberán acudir a alguna de las tiendas participantes de la cadena usando un disfraz.
Esta condición forma parte de la temática de Halloween que caracteriza la campaña. No se especificó un estilo o categoría de atuendo, por lo que los interesados podrán elegir accesorios o caracterizaciones de su preferencia.
La compañía señaló que la dinámica aplica únicamente de forma presencial y que cada cliente podrá solicitar una sola pieza como parte del beneficio.
¡OJO! EN ESTAS SUCURSALES DE KRISPY KREME NO APLICA LA PROMOCIÓN DE UNA DONA GRATIS
Krispy Kreme detalló que la promoción estará disponible en todas sus tiendas físicas dentro del territorio mexicano, con algunas excepciones. No aplicará en sucursales ubicadas dentro de tiendas Liverpool ni en aeropuertos. Tampoco será válida en establecimientos asociados a Chedraui, Walmart u Oxxo.
La entrega de donas gratuitas no estará disponible mediante servicios de entrega a domicilio, como Uber Eats o Didi Food, por lo que será obligatorio acudir a los puntos de venta participantes. La promoción dependerá de la disponibilidad del producto al momento de la visita, por lo que estará sujeta a existencias.
Además, se aclaró que solo se podrá canjear una promoción por persona.
KRISPY KREME DA 30% DE DESCUENTO EN SU DOCENA VARIADA DE DONAS; HAY PROMOCIÓN DE BEBIDAS PREPARADAS
Junto a la dinámica de Halloween, la marca informó sobre otras ofertas temporales. Entre ellas, se señaló que estará disponible un 30% de descuento en la docena variada, aunque esta promoción no podrá combinarse con otros beneficios o descuentos vigentes. Su vigencia estará condicionada a la disponibilidad del producto en tiendas.
También se indicó que, por tiempo limitado, las bebidas preparadas se ofrecerán bajo la modalidad 2x1. Para conocer detalles específicos de esta promoción adicional, los clientes deberán consultar directamente en sucursal.
Halloween es una fecha en la que diversas marcas aplican dinámicas temáticas que suelen incluir promociones de productos, actividades, caracterizaciones o decoraciones especiales. Consulta las promociones aplicables en tu localidad.