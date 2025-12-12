‘Que responda ante la justicia’: Monreal aplaude captura de operador de ‘El Mayo’

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, celebró la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Cabrera”, vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.

En conferencia de prensa ofrecida el jueves 11 de noviembre, el legislador morenista reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y del Ministerio Público en la detención del presunto líder criminal, quien, de acuerdo con información oficial, formaría parte del segundo nivel de la estructura delictiva de dicha organización.

“Celebro que el Gabinete de Seguridad, que el Ministerio Público esté actuando y que no haya impunidad para nadie; y si esta persona tiene delitos por los que hay que responder, que responda él y todos”, afirmó Monreal ante medios de comunicación.

El coordinador de Morena en San Lázaro subrayó que la actuación de las autoridades refleja un compromiso institucional para combatir la delincuencia organizada y evitar privilegios o tratos diferenciados en la aplicación de la ley.

Asimismo, Monreal reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su estrategia en materia de seguridad y su enfoque en el combate a la impunidad, al señalar que el gobierno federal ha asumido el tema como una prioridad.

En ese contexto, el legislador rechazó tener algún vínculo con Rodríguez Ortiz y aseguró no conocerlo personalmente. “Yo no lo conozco, pero a lo mejor hasta una fotografía sale también conmigo, no lo sé; diario me saco cientos de fotografías”, comentó.

Monreal explicó que, debido a su actividad pública, suele acceder a tomarse fotografías con personas que se lo solicitan en espacios como aeropuertos o eventos públicos, sin que ello implique una relación personal o conocimiento previo.

La detención de “El Limones” forma parte de las acciones federales contra estructuras criminales ligadas al tráfico de drogas y delitos de alto impacto, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad penal. Con información de El Universal