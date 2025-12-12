SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria

/ 12 diciembre 2025
    SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria
    La SEP confirmó cuándo inician las vacaciones de invierno para nivel básico. VANGUARDIA

Conoce el día EXACTO en que inician las vacaciones de invierno para las y los alumnos de nivel básico en todo México

El primer periodo de descanso de clases del ciclo escolar 2025-2026 está por comenzar, para estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este receso es para que toda la comunidad escolar se resguarde durante las épocas de mayor frío, además para que celebren las festividades: Navidad, Año Nuevo y hasta los Reyes Magos.

SEP CONFIRMA CUÁNDO INICIAN LAS VACACIONES DE INVIERNO

El calendario de la SEP informa que las vacaciones invernales inician el 22 de diciembre y terminan el 9 de enero de 2026. Sin embargo, las fechas pueden causar cierta confusión, ya que se atraviesan fines de semana.

En este sentido, considere que, oficialmente, el último día de clases es el 19 de diciembre, mientras que el regreso oficial a las aulas es el 12 de enero.

Aunque, en ciertos estados de México, las autoridades educativas decidieron adelantar las vacaciones, por las muy bajas temperaturas. Por ello, VANGUARDIA recomienda consultar directamente al plantel escolar que corresponda.

$!Calendario escolar del ciclo 2025-2026.
Calendario escolar del ciclo 2025-2026. SEP

ESTOS SON LOS ESTADOS QUE ADELANTARON LAS VACACIONES DE INVIERNO

Algunas entidades federales tomaron la medida de ajustar los horarios escolares, adelantando o retrasando las horas para resguardar a las y los estudiantes. Mientras que otros estados optaron por adelantar las vacaciones de invierno:

1. Chihuahua: Planteles serranos las iniciarán dos días antes.

2. Coahuila: El descanso comenzará uno o dos días antes según la región.

3. Durango: Planteles de la sierra iniciarán entre el 17 y 18 de diciembre.

4. Nuevo León: No cambia el calendario, pero podrán suspender clases según alertas de Protección Civil.

El seguimiento de los calendarios locales permitirá que cada zona escolar adopte medidas específicas en caso de que surjan nuevas alertas climáticas.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario oficial de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar: Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.

* 30 de enero;

* 27 de febrero;

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 julio.

Mientras que el otro periodo de vacaciones ya confirmado es: Semana Santa del 30 de marzo al 13 de abril.

