SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria

El primer periodo de descanso de clases del ciclo escolar 2025-2026 está por comenzar, para estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este receso es para que toda la comunidad escolar se resguarde durante las épocas de mayor frío, además para que celebren las festividades: Navidad, Año Nuevo y hasta los Reyes Magos.

TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo 2025: esta es la fecha límite de pago y el monto mínimo, según la LFT

SEP CONFIRMA CUÁNDO INICIAN LAS VACACIONES DE INVIERNO

El calendario de la SEP informa que las vacaciones invernales inician el 22 de diciembre y terminan el 9 de enero de 2026. Sin embargo, las fechas pueden causar cierta confusión, ya que se atraviesan fines de semana.

En este sentido, considere que, oficialmente, el último día de clases es el 19 de diciembre, mientras que el regreso oficial a las aulas es el 12 de enero.

Aunque, en ciertos estados de México, las autoridades educativas decidieron adelantar las vacaciones, por las muy bajas temperaturas. Por ello, VANGUARDIA recomienda consultar directamente al plantel escolar que corresponda.