‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
La persona infectada de Influenza A H3N2, mejor conocida como ‘Súper Gripe’, se encuentra recuperado, según el comunicado de la SSa México
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’, pues hasta este 12 de diciembre se compartió un comunicado donde revela el primer registro de una persona con este padecimiento.
“El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, se detalla en el documento oficial.
Hasta el momento, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) se ha mantenido en un constante monitoreo y análisis, para la detección oportuna de cualquier caso que se presente. Esto es parte de las acciones preventivas activadas, de acuerdo al protocolo de salud pública en México.
SECRETARÍA DE SALUD DESCARTA RIESGO EN MÉXICO POR LA ‘SÚPER GRIPE’
La variante influenza A H3N2 presenta características similares a las de la influenza estacional que circula anualmente, por lo que fácilmente puede pasar desapercibida. Como tratamiento, la SSa detalló que el manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación.
Por estos aspectos, la dependencia descartó que se tratase de un motivo de alarma para la población.
“La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda”.
Con estas vacunas, se prevé reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud especialmente de niñas y niños, adultos mayores, personas gestantes, personal de salud y personas con comorbilidades.
ESTO SE DEBE HACER SI LA PERSONA ES POSITIVA A INFLUENZA
La dependencia gubernamental exhortó a que, si una persona es positiva a influenza, debe haber una atención temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar.
Entre otras precauciones adicionales, se debe utilizar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.
“La Secretaría de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica activa y reitera su compromiso con la protección de la salud pública. Continuará informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante”.
QUE ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL H3N2
La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.
Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran:
* Fiebre alta;
* Dolor de cabeza;
* Tos;
* Congestión nasal;
* Fatiga extrema;
* Dolor muscular;
* Malestar general.
Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.