‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2

La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’, pues hasta este 12 de diciembre se compartió un comunicado donde revela el primer registro de una persona con este padecimiento.

“El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, se detalla en el documento oficial.

Hasta el momento, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) se ha mantenido en un constante monitoreo y análisis, para la detección oportuna de cualquier caso que se presente. Esto es parte de las acciones preventivas activadas, de acuerdo al protocolo de salud pública en México.

SECRETARÍA DE SALUD DESCARTA RIESGO EN MÉXICO POR LA ‘SÚPER GRIPE’

La variante influenza A H3N2 presenta características similares a las de la influenza estacional que circula anualmente, por lo que fácilmente puede pasar desapercibida. Como tratamiento, la SSa detalló que el manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación.

Por estos aspectos, la dependencia descartó que se tratase de un motivo de alarma para la población.