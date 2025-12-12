‘Hay reformas que ponen en riesgo el estado de derecho’: Jericó Abramo, sobre Ley de Aguas

La reciente aprobación de la Ley General de Aguas contiene disposiciones que, desde la óptica del diputado federal Jericó Abramo Masso, concentran decisiones que podrían tener efectos directos para campesinos y pequeños productores, particularmente en regiones agrícolas como La Laguna, Baja California y Chihuahua, donde el acceso al agua es clave para la subsistencia.

Comentó que, aunque durante la discusión legislativa se hicieron ajustes a la reforma, se mantuvieron reservas que permitirían que un consejo integrado por funcionarios federales determine qué concesiones de agua se mantienen activas y cuáles no, lo que —dijo— traslada decisiones que antes tenían los usuarios del campo a instancias administrativas.

“Al final del día, será el Gobierno quien decida qué concesión se reactiva y cuál no”, mencionó el legislador coahuilense.

Afirmó que está de acuerdo con combatir el acaparamiento del agua, una práctica que —según indicó— se presentó en distintas regiones del país. Sin embargo, consideró que la Comisión Nacional del Agua ya contaba con información y facultades para identificar y sancionar a quienes incurrían en estos abusos, sin necesidad de modificar las reglas para todos los usuarios. “La CONAGUA sabía quiénes eran los acaparadores y sabía cómo podía sancionarlos”.

AFECTA AL MÁS POBRE

De acuerdo con el diputado, el impacto para los pequeños productores radica en que, con la reforma, los campesinos que cuentan con derechos individuales de agua ya no podrán rentarlos, venderlos o cederlos para obtener ingresos adicionales, y únicamente podrán heredarlos. “Esto termina afectando al más pobre”, aseguró al señalar que esa flexibilidad era, en muchos casos, un mecanismo de subsistencia.

Añadió que, bajo este nuevo esquema, el suministro efectivo de esos derechos quedaría sujeto a decisiones administrativas, lo que —desde su punto de vista— genera incertidumbre para quienes viven del campo y requieren certeza sobre el acceso al recurso para planear sus ciclos de producción.

Finalmente, Abramo Masso vinculó el tema sobre el agua con la falta de recaudación en algunos municipios. Señaló que existen ayuntamientos, de distintos partidos, que no cobran adecuadamente servicios como el agua o el predial, lo que —dijo— termina reflejándose en un deterioro de los servicios públicos. “Eso lo vemos en detrimento de los servicios públicos”, afirmó.