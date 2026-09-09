¿Fantasma fitness en la Línea Verde de Saltillo? Aparato de ejercicios se mueve solo y video se viraliza en redes

Un extraño episodio ocurrido durante la madrugada del pasado 5 de septiembre provocó revuelo en redes sociales, luego de que un ciudadano difundiera imágenes relacionadas con el movimiento aparentemente inexplicable de un aparato de ejercicios en la llamada Línea Verde de Saltillo. La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales, quienes aseguraron haber experimentado situaciones similares al transitar durante la madrugada por algunos puntos de la Línea Verde.

De acuerdo con el relato compartido, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 horas, cuando el ciudadano se encontraba en las inmediaciones del lugar. En las imágenes difundidas aparecen áreas recreativas con aparatos de ejercicio que, según los testimonios, se balanceaban con fuerza pese a que no habría condiciones evidentes que explicaran el movimiento. El contenido generó una ola de comentarios en los que otras personas afirmaron haber observado comportamientos similares en columpios instalados en distintos parques. Algunos usuarios incluso relacionaron estas experiencias con supuestos fenómenos paranormales. Como parte de la publicación en los comentarios fueron compartidas imágenes de una plaza ubicada en Ramos Arizpe y otra en Saltillo, aunque no se precisó la ubicación exacta de esta última, pero aseguran que también se puede ver cómo se mueven solos los juegos mecánicos. RELATOS DE SUPUESTOS AVISTAMIENTOS Entre los comentarios publicados en redes sociales surgieron testimonios de personas que aseguraron haber sentido escalofríos, percibido presencias o experimentado situaciones que calificaron como inexplicables al encontrarse en la Línea Verde durante la noche. Una vecina señaló que desde hace tiempo existen relatos relacionados con supuestos fenómenos extraños en ese sector e incluso planteó la posibilidad de organizar una misa o solicitar asistencia religiosa para, según su percepción, alejar cualquier presencia considerada negativa.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA? Situaciones como observar sombras, escuchar sonidos difíciles de identificar o experimentar la sensación de que alguien nos observa pueden producirse por distintos mecanismos relacionados con el funcionamiento del cerebro y las condiciones ambientales. Durante la madrugada, la baja iluminación reduce la cantidad de información visual disponible. Ante estímulos incompletos o ambiguos, el cerebro intenta completar aquello que no puede identificar con claridad, un fenómeno relacionado con la pareidolia, mediante el cual se reconocen formas o patrones familiares en estímulos que en realidad no los contienen.

También interviene el llamado sesgo de detección de agencia, una tendencia humana a interpretar determinados acontecimientos como resultado de una acción intencional. Desde una perspectiva evolutiva, este mecanismo pudo representar una ventaja para detectar rápidamente posibles amenazas. Por ello, un ruido repentino, un movimiento inesperado o una sombra en un sitio poco iluminado pueden ser interpretados inicialmente como señales de que existe alguien o algo detrás del fenómeno, aun cuando posteriormente exista una explicación ambiental. En el caso de los columpios, su movimiento puede obedecer a factores físicos como corrientes de aire, vibraciones, superficies inclinadas, tensión en las cadenas o movimientos previos que se prolongan durante cierto tiempo. Para determinar la causa de un caso específico sería necesario analizar las condiciones concretas del lugar y el momento en que ocurrió. EL PAPEL DE LA SUGESTIÓN La percepción de acontecimientos sobrenaturales también puede verse reforzada por las expectativas y las experiencias previas. Cuando una persona conoce historias sobre un determinado sitio, puede prestar mayor atención a cualquier estímulo que parezca confirmar esos relatos. Este fenómeno está relacionado con el sesgo de confirmación, mediante el cual las personas tienden a recordar y conceder mayor importancia a los acontecimientos que coinciden con sus creencias o expectativas, mientras que otros hechos que las contradicen pueden pasar inadvertidos. La sugestión también puede extenderse dentro de una comunidad. Una publicación viral puede generar que más personas recuerden experiencias similares o interpreten acontecimientos cotidianos bajo el mismo marco sobrenatural. Así, lo que para algunos usuarios representa una posible manifestación paranormal, desde la perspectiva científica puede analizarse como una combinación de percepción humana, expectativas psicológicas y fenómenos físicos del entorno. Por ahora, las historias sobre supuestos sucesos extraños en la Línea Verde permanecen como relatos compartidos por usuarios de redes sociales, mientras que los movimientos de los juegos infantiles pueden ser estudiados desde las condiciones ambientales y físicas que los rodean.