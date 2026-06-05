La durmiente de Oknö... la mujer que durmió durante 32 años seguidos y nadie sabe el por qué

La historia comenzó en 1876, cuando Karolina tenía apenas 14 años. Según los registros de la época, la adolescente sufrió una caída mientras regresaba a casa después de realizar algunas tareas familiares. Aunque logró volver por sus propios medios, comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y un agotamiento fuera de lo normal.

A finales del siglo XIX, un extraño caso ocurrido en una pequeña isla de Suecia captó la atención de médicos, investigadores y curiosos de todo el mundo. Se trataba de Karolina Olsson , una joven que pasó más de tres décadas en un estado de aparente sueño profundo sin que nadie pudiera explicar con certeza qué le ocurrió.

Pocos días después ocurrió algo inesperado. La joven se acostó a descansar y ya no volvió a despertar como cualquier persona. Lo que parecía una enfermedad pasajera se convirtió en uno de los episodios médicos más desconcertantes de la historia moderna.

TREINTA Y DOS AÑOS EN UN ESTADO INEXPLICABLE

Durante los años siguientes, Karolina permaneció acostada en una cama dentro de la casa familiar ubicada en la isla de Oknö, en Suecia. Su familia aseguró que apenas reaccionaba a estímulos externos y que se alimentaba únicamente con líquidos administrados cuidadosamente.

Diversos médicos acudieron para examinarla. Algunos pensaban que sufría una enfermedad neurológica desconocida, mientras que otros creían que podía tratarse de una condición psicológica extrema. Sin embargo, ninguna teoría logró explicar completamente lo sucedido.

Lo más sorprendente era que el cuerpo de Karolina parecía resistir el paso del tiempo de una forma inusual. Aunque permanecía inmóvil durante largos periodos, no presentaba el deterioro físico severo que muchos especialistas esperaban encontrar después de tantos años en cama.

EL DESPERTAR QUE SORPRENDIÓ AL MUNDO

En 1908, cuando habían transcurrido aproximadamente 32 años desde que comenzó su extraño estado, ocurrió algo que nadie esperaba. Karolina abrió los ojos y comenzó a recuperar gradualmente la conciencia.

Los testimonios de la época señalan que despertó creyendo que apenas habían pasado unos días desde que se quedó dormida. Su capacidad para recordar ciertos acontecimientos previos al incidente sorprendió a quienes la rodeaban.

Aún más llamativo fue que, pese al paso de más de tres décadas, no parecía mostrar un envejecimiento tan marcado como correspondería a una mujer de 46 años. Este detalle alimentó todavía más las especulaciones sobre el fenómeno.

TEORÍAS, DUDAS Y UN MISTERIO SIN RESOLVER

Con el paso de los años surgieron múltiples explicaciones. Algunos investigadores sugirieron que Karolina pudo haber padecido una forma extrema de catatonia, un trastorno asociado con ciertas enfermedades psiquiátricas que puede provocar inmovilidad prolongada.

Otros especialistas plantearon la posibilidad de una condición neurológica rara o incluso de un trastorno del sueño nunca identificado completamente. También hubo quienes cuestionaron la versión oficial y consideraron que el caso pudo haber sido exagerado por la falta de herramientas médicas precisas de aquella época.

A pesar de décadas de análisis, ninguna hipótesis ha logrado convencer plenamente a la comunidad científica. Por ello, la historia de la llamada “Durmiente de Oknö” continúa siendo una referencia obligada cuando se habla de fenómenos médicos extraordinarios.

Como escribió uno de los médicos que estudió el caso: “Nunca encontramos una explicación definitiva para lo ocurrido”. Esa frase resume el misterio que sigue rodeando a Karolina Olsson más de un siglo después.