La leche de Tiendas 3B que pasó las pruebas de Profeco y cuesta alrededor de 20 pesos por litro

Comprar leche a un precio accesible no necesariamente significa elegir un producto de menor calidad. Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2025 encontró que algunas presentaciones de Vaca Blanca cumplieron con los parámetros revisados por la dependencia.

La marca se comercializa en Tiendas 3B y fue incluida en el análisis de 85 productos lácteos y leches ultrapasteurizadas publicado en la Revista del Consumidor de septiembre de 2025. ¿QUÉ LECHES DE TIENDAS 3B PASARON LAS PRUEBAS DE PROFECO? Entre los productos analizados se encontraron distintas presentaciones de Vaca Blanca. En el caso de la leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, el estudio reportó un precio promedio de 20 pesos por un litro. La evaluación registró 3.2 gramos de grasa y 3.2 gramos de proteína por cada 100 mililitros, además de 4.5 gramos de carbohidratos y 60 kilocalorías. También fue analizada la leche parcialmente descremada, deslactosada y ultrapasteurizada de Vaca Blanca. Esta presentación, igualmente de un litro, tuvo un precio promedio de 20 pesos y registró 1.9 gramos de grasa y 3.4 gramos de proteína por cada 100 mililitros. En esta categoría, el producto presentó 4.2 gramos de carbohidratos y 47 kilocalorías por cada 100 mililitros.

¿QUÉ REVISÓ PROFECO EN LAS LECHES? El estudio de Profeco verificó diferentes características de los productos, entre ellas el contenido nutrimental y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para este tipo de alimentos. La dependencia también señaló que los productos analizados cumplieron con aspectos relacionados con el contenido neto y la información comercial. En las leches revisadas se evaluaron parámetros como proteína, grasa, caseína, densidad, lactosa y sólidos no grasos. Por ello, que una presentación tenga un resultado favorable significa que cumplió con los parámetros revisados en ese estudio específico. ¿CUÁNTO CUESTA LA LECHE VACA BLANCA? Uno de los aspectos que destaca del estudio es el precio de las presentaciones de Vaca Blanca. La leche entera ultrapasteurizada tuvo un precio promedio de 20 pesos por litro, mientras que la versión parcialmente descremada, deslactosada y ultrapasteurizada también registró un precio de 20 pesos. La cifra fue obtenida a partir de precios levantados por Profeco entre el 21 y el 25 de julio de 2025 en Ciudad de México y área metropolitana, Mérida, La Paz y Zacatecas. ¿TODAS LAS LECHES DE TIENDAS 3B CUMPLIERON? No necesariamente. Es importante distinguir entre las presentaciones específicas que fueron sometidas a pruebas y toda la oferta disponible en las tiendas. Además, los resultados corresponden al estudio realizado por Profeco en 2025 y no deben interpretarse como una certificación permanente para todos los productos de una marca.

De hecho, en abril de 2026 Profeco volvió a analizar productos Vaca Blanca, pero esta vez en el segmento de leches saborizadas. En ese estudio encontró incumplimientos en las presentaciones de fresa, vainilla y chocolate, entre ellos el uso de grasa vegetal y diferencias en el contenido de azúcares declarado. Por ello, antes de comprar una leche conviene revisar la presentación, denominación, ingredientes, información nutrimental y fecha de elaboración, además de consultar los estudios más recientes de Profeco.

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