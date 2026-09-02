$!Profeco detecta fallas en sopas Maruchan, MAMA, Nissin y Chef Woo; ¿qué tienen realmente?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 33 productos de sopas instantáneas para revisar su contenido neto, aporte nutrimental, cantidad de sodio y contenido energético, además de verificar que la información presentada en sus empaques correspondiera con el contenido de los productos. Los resultados forman parte del Estudio de Calidad de septiembre de 2026 y muestran incumplimientos en distintas presentaciones de marcas comercializadas en México, entre ellas Maruchan, Chef Woo, A-SHA, MAMA y Nissin.

PROFECO ANALIZÓ 33 SOPAS INSTANTÁNEAS El estudio incluyó 33 productos de diferentes tipos y sabores. De ellos, nueve fueron sabor a pollo, tres con camarón, siete sabor a camarón, cinco sabor a res, uno sabor birria, siete picantes y uno vegetariano. Entre las marcas analizadas se encuentran Buldak, Maruchan, Nissin, Chef Woo y OTTOGI, entre otras. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó pruebas para determinar el contenido neto de cada presentación y comparar la información declarada en el empaque con los resultados obtenidos en laboratorio. También evaluó el aporte nutrimental, el contenido de sodio y la cantidad de energía.

MARUCHAN PRESENTA DIFERENCIA EN EL CONTENIDO DE GRASA Entre los productos que presentaron diferencias respecto de la información declarada en su etiqueta se encuentra Maruchan Pasta Rápida Yakisoba, pasta de harina de trigo precocida con mezcla de condimentos deshidratados sabor a pollo. El producto declara contener 6.1 gramos de grasa por cada 100 gramos, mientras que el análisis de Profeco encontró 8.8 gramos por cada 100 gramos. También se detectaron diferencias en el contenido de grasa de productos de la marca MAMA. Los fideos instantáneos estilo oriental sabor carbonara y tocino declaran 3.29 gramos de grasa por cada 100 gramos, pero el laboratorio encontró 6.9 gramos. En tanto, los fideos instantáneos estilo oriental sabor vegetales picantes declaran 3.30 gramos de grasa por cada 100 gramos y registraron 7.2 gramos en el análisis. Otro producto señalado fue Nissin Pasta U.F.O. Fuego, pasta precocida sabor camarón y habanero, que declara 8.5 gramos de grasa por cada 100 gramos y presentó 9.8 gramos en las pruebas.

CHEF WOO INCUMPLE CON CONTENIDO NETO E INFORMACIÓN DECLARADA El análisis también encontró diferencias en el contenido neto de una presentación de Ramen Express by Chef Woo. Se trata de la sopa de ramen vegetariana, que declara un contenido de 85 gramos, mientras que las muestras analizadas registraron entre 79.4 y 78.9 gramos.

Además, Profeco identificó que algunas presentaciones no presentan completa su información comercial. Entre ellas están A-SHA, sopa de fideos instantáneos sabor pollo; A-SHA picante, sopa de fideos instantáneos sabor picante; Ramen Express by Chef Woo, fideos instantáneos sabor carne de res, y Ramen Express by Chef Woo, fideos instantáneos sabor camarón.

PROFECO DETECTA INCONSISTENCIA EN DECLARACIÓN DE AZÚCARES EN SOPAS INSTANTÁNEAS El estudio también identificó un problema en la declaración de azúcares del Ramen Express by Chef Woo, fideos instantáneos calientes y picantes. El producto indica en su información nutrimental que contiene cero azúcares. Sin embargo, en su lista de ingredientes aparece la dextrosa. Esta diferencia fue señalada por el laboratorio como un incumplimiento de la información declarada en el producto.

PROFECO DESMIENTE MITO SOBRE PLÁSTICO EN LAS SOPAS INSTANTÁNEAS Además de los resultados del análisis, Profeco aclaró información relacionada con uno de los rumores que circulan sobre este tipo de alimentos: que las sopas instantáneas contienen materiales plásticos o permanecen durante días en el intestino. La dependencia señaló que estos productos contienen proteínas, grasas y carbohidratos, por lo que son digeridos normalmente mediante las enzimas del sistema digestivo. No obstante, indicó que un consumo excesivo de carbohidratos puede ocasionar malestares estomacales en personas sensibles. El estudio forma parte de los análisis de calidad que realiza el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para comparar productos disponibles en el mercado y verificar que la información proporcionada a los consumidores corresponda con sus características y contenido.

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