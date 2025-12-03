La opción de la licencia de conducir de CDMX permanente concluye con el 2025

    La opción de la licencia de conducir de CDMX permanente concluye con el 2025
    La opción de la licencia de conducir de CDMX permanente concluye con el 2025

Ante la creciente saturación de los servicios presenciales, se destacó la opción de trámite digital para los residentes de la CDMX

Para estimular el flujo de los trámites burocráticos en una de las ciudades con más población en México y en el continente americano, se instauró la iniciativa para una de las credenciales más importantes: la licencia de conducir permanente.

La iniciativa fue implementada por la administración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Se instauró que en la CDMX el trámite único para prevenir el pago de renovaciones constantes.

Sin embargo, se ha reiterado que dicho beneficio solo estará disponible para el 2025; para el siguiente año en adelante, la característica de licencia de conducir permanente en la CDMX ya no estará disponible.

Para proceder con el servicio, la Secretaría de Movilidad habilitó varios módulos de atención para tramitar la tarjeta de movilidad. Para ello, se necesitan los siguientes requisitos:

*) Tener acreditado el examen teórico

*) Cumplir con la documentación

*) Comprobante de domicilio

*) Identificación oficial

*) Ser residente de la Ciudad de México

Para las fechas de diciembre, se ha reportado que la cantidad de personas en cada módulo ha saturado la atención del servicio. Se ha extendido el servicio hasta las 21:00 horas.

Sin embargo, los ciudadanos con la licencia Tipo A, podrán realizar el trámite de manera digital. Solo deben solicitar la opción correspondiente y pagar.

La credencial de conducir permanente, de tipo digital, tiene la misma validez que su paralelo en formato plástico. No obstante, desde el 2022, la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública reiteraron que los datos deberán estar actualizados y que los datos base estén alineados con la información del CURP, domicilio y hasta la fotografía.

