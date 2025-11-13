Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo

El nombrado, fin de semana más esperado del año, ha dado comienzo con grandes promociones y descuentos. Por su parte, el gobierno de Coahuila anunció que tendrá promociones y descuentos especiales en diferentes servicios y trámites estatales durante el Buen Fin. Estos descuentos tendrán vigencia del 13 al 30 de noviembre, días en los que podrás ponerte al corriente con tus trámites pendientes.

TRÁMITES CON DESCUENTOS Y PROMOCIONES EN SALTILLO

Los trámites que tendrán descuentos son los siguientes:

1. Recargos a un peso en todas las contribuciones estatales.

2. Licencia de conducir con un 50% de descuento, para expedición y renovación de licencias de conducir para chofer particular, de 2 y 4 años.

3. Copias Certificadas de Registro Civil con 50% de descuento.

4. Descuentos en adeudos de control vehicular, es necesario consultar el descuento personalizado directamente en la página de Paga Fácil.



DESCUENTOS EN LICENCIAS DE CONDUCIR

Según el portal ciudadano de Coahuila, los costos oficiales de las licencias de conducir son los siguientes: POR PRIMERA VEZ:

PARTICULARES: El precio normal es de $997 por dos años, mientras que $1,336 por cuatro años.

El precio, con el descuento especial del Buen Fin, quedaría en $505 por dos años y de $675 por cuatro años. PUBLICO: El precio normal es de $957 por dos años, mientras que $1,336 por cuatro años.

El precio, con el descuento especial del Buen Fin, quedaría en $486 por dos años y de $675 por cuatro años. MOTOCICLISTA: El precio normal es de $411 por dos años, mientras que $503 por cuatro años.

Las licencias para motociclistas no cuentan con descuento de Buen Fin. REDES DE TRANSPORTE: El precio normal es de $1,374 por dos años, mientras que $1,967 por cuatro años.

Las licencias para redes de trasporte no cuentan con descuento de Buen Fin. RENOVACIÓN:

PARTICULARES: El precio normal es de $898 por dos años, mientras que $1,237 por cuatro años.

El precio, con el descuento especial del Buen Fin, quedaría en $455 por dos años y de $625 por cuatro años. PUBLICO: El precio normal es de $858 por dos años, mientras que $1,237 por cuatro años.

El precio, con el descuento especial del Buen Fin, quedaría en $436 por dos años y de $625 por cuatro años. MOTOCICLISTA: El precio normal es de $312 por dos años, mientras que $404 por cuatro años.

La renovación de licencias para motociclistas no cuenta con descuento de Buen Fin. REDES DE TRANSPORTE: El precio normal es de $1,275 por dos años, mientras que $1,868 por cuatro años.

La renovación de licencias para redes de trasporte no cuenta con descuento de Buen Fin. PASOS A SEGUIR PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA Y A DONDE ACUDIR

PRESENCIAL EN MÓDULO:

1. Informarse y reunir los requisitos solicitados para el trámite y tipo de licencia que desea.

2. Obtener el formato de pago, a través de la página web o en Unicaja de la Administración fiscal de Recaudación del Estado.

3. Pagar en bancos o establecimientos autorizados.

4. Solicitar cita a través del sitio web.

5. Presentarse con los requisitos correspondientes al tipo de licencia solicitada el día de su cita.

6. Inicia la captura de datos y biométricos.

7. Impresión de licencia de conducir.

Los módulos, a los cuales se puede acudir en la ciudad de Saltillo, para realizar el trámite de licencias, son: El módulo ubicado en Camino Antiguo Monterrey, esquina con Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 1442, Colonia Guanajuato, Saltillo, Coahuila.

Sus días y horarios de servicio son de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Su teléfono de contacto es 8441821781 El módulo ubicado en Plaza la Florida, Blvd. Eulalio Gutiérrez No. 505, Fraccionamiento Jardines de la Florida, Local 6, Saltillo, Coahuila.

Sus días y horarios de servicio son de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Su teléfono de contacto es 8441821781 El módulo ubicado en Libramiento Óscar Flores Tapia, Km 1.2, en la Col. Loma Alta, Bodega I, Arteaga, Coahuila.

Sus días y horarios de servicio son de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Su teléfono de contacto es 8441821781 REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA

Según el portal ciudadano de Coahuila, los requisitos para realizar el trámite de licencias de conducir son los siguientes: PRIMERA VEZ:

1. Ser mayor de 18 años.

2. Formato y recibo de pago de licencia impresos.

3. Acta de Nacimiento (en original y buen estado).

4. Identificación oficial vigente con fotografía (original y en buen estado). (INE, Pasaporte o Cédula Profesional Federal).

5. Comprobante de domicilio (antigüedad, no mayor a 3 meses). (Recibo de agua, luz, gas o teléfono original o impreso, en el caso de ser digital, con antigüedad no mayor a 3 meses).

6. CURP impresa.

7. Manifestar tipo de sangre (opcional).

8. Aprobar en módulo el examen de conducir.

9. Tarjetón de identificación de conductor. (Aplica solo para licencias B y D).

RENOVACIÓN POR VIGENCIA

1. Formato y recibo de pago de licencia impresos.

2. Licencia anterior (original).

3. Identificación oficial vigente con fotografía (original y en buen estado). (INE, Pasaporte o Cédula Profesional Federal).

4. Comprobante de domicilio (solo necesario en caso de que el domicilio de la INE no coincida con el registrado en el sistema al expedirse la licencia anterior). (Recibo de agua, luz, gas o teléfono original o impreso, en el caso de ser digital, con antigüedad no mayor a 3 meses).

5. Tarjetón de identificación de conductor. (Aplica solo para licencias B y D).

En caso de no coincidir el domicilio de el INE con el que se encuentra registrado en su licencia, tendrá que presentar comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o gas) no mayor a 3 meses. RENOVACIÓN POR ROBO Y EXTRAVIÓ

1. Formato y recibo de pago de licencia impresos.

2. Constancia de no infracción expedida por el municipio de su residencia.

3. Constancia de hechos ante el Ministerio Público. (Esta constancia tiene validez de 15 días hábiles a partir de su emisión).

4. Identificación oficial vigente con fotografía (original y en buen estado). (INE, Pasaporte o Cédula Profesional Federal).

5. Comprobante de domicilio (solo necesario en caso de que el domicilio de la INE no coincida con el registrado en el sistema al expedirse la licencia anterior). (Recibo de agua, luz, gas o teléfono original o impreso, en el caso de ser digital, con antigüedad no mayor a 3 meses).

6. Tarjetón de identificación de conductor. (Aplica solo para licencias B y D).