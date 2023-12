Las noticias más importantes del 20 de diciembre en México

➔ Entre las guerras y las dictaduras, Grecia se alza con el título de El País del Año 2023 : Pese a que este año no será recordado por los historiadores como uno muy feliz, hubo países que lograron avanzar a estadios de certeza y estabilidad política y económica.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Martín Anselmi, a bordo de La Máquina: Cruz Azul presenta en la Noria a su nuevo DT: El entrenador argentino, quien viene de dirigir en el futbol de Ecuador, estará al frente de los Cementeros para el Clausura 2024.

➔ ¡Chivas ya tiene pastor! Fernando Gago es oficialmente el nuevo DT del Rebaño Sagrado: Luego de cosechar dos títulos con Racing, el argentino de 37 años tomará las riendas del club tapatío para el Clausura 2024.

➔ ¡Drama, acción y humor! Enlistan a algunas de las mejores series del año: ‘The Last of Us’, ‘Succession’ o ‘The Bear’: Desde El País se nombraron algunas de las series que conquistaron al streaming no sólo regional, ya sea por el reparto, la historia o la empresa detrás de ella... fueron las más populares del público ¿Ya viste alguna?.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Piedras Negras: a la caza del turismo médico

➔ ¡OJO!... Si viajas en avión, estos son los alimentos y regalos navideños que no puedes llevar contigo: Descubre las restricciones y regulaciones que existen en los alimentos y objetos para viajar durante la temporada navideña.