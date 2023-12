Sin freno éxodo migrante en frontera de Coahuila; niños, bebés y madres solteras vienen en caravana

Entre estos grupos, hay personas de origen salvadoreño, nicaragüense, guatemalteco y en gran parte, venezolano y hondureño.

Heinner Josué es un rapero y reciente influencer venezolano de 31 años, quien en compañía de su pequeño gato a quien carga en los hombros, arribó en las horas recientes a la ciudad de Piedras Negras, luego de un trayecto de dos meses, en que sorteó su vida al atravesar la corrupción de autoridades, la selva y un tramo en conflicto como es la colindancia de Colombia y Panamá.

Heinner, quien tiene una carrera universitaria en administración, dice que en su país, todos los conflictos que se han escuchado en la prensa internacional se han agudizado, y cada vez son más constantes las detenciones arbitrarias, el hambre y la falta de oportunidades para continuar a salvo.

“El problema es la distribución de la riqueza; Caracas está bien pero no es así con el resto del país. Nada está funcionando de la forma correcta. Hay un abandono del Estado y es una pena porque hay una gran cantidad de dinero pero todo es para el Gobierno y no para la nación. Hay gente que no tiene luz. En nuestro país está imposible”, dice.

Aunque muchos de los migrantes parten de sus países con dinero, en el caso de los venezolanos, Heinner dice que en realidad, sus connacionales salen sin un peso, y por eso tardó para llegar, toda vez que en cada país tuvo que ganar ingresos para seguir avanzando más kilómetros.