Las noticias más importantes del 24 de septiembre en México

CLIMA

➔ Tormenta Tropical John, Ciclón Helene y Frente Frío 3 golpearán a México con fuertes lluvias, vientos de 160 km/h, inundaciones y tolvaneras: Prepárese... La Tormenta Tropical John, el ciclón Helene y el Frente frío 3, generarán bajas temperaturas, fuertes lluvias y vientos, así como granizadas, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Lanzan petardos en protesta de normalistas Ayotzinapa contra Senado: Elementos de Protección Civil desalojaron a reportes y trabajadores que se encontraban en el Patio del Federalismo.

➔ Designan a Yunes Márquez, panista que avaló reforma Judicial, como secretario de la Comisión de Justicia en el Senado: ¿Premio? Acusan en redes que el senador del PAN recibió el favor de Morena tras votar ‘Sí’ a la reforma Judicial.

➔ Sedena ha recibido transferencias multimillonarias fuera de su presupuesto, revela medio: En los últimos cuatro años del gobierno de AMLO, recibió más de 232 mil millones de pesos mediante “convenios” que no se reflejan en su cuenta pública, de acuerdo con la Unidad de Investigación de Meganoticias.

➔ Exigen justicia para Dariana, estudiante y conductora de app asesinada en SLP: Dariana Posadas, conductora de inDrive y alumna del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, fue agredida por una pareja.

➔ Huracán John cobra la vida de dos personas en Guerrero: Se han desplegado más de 18 mil elementos de respuesta, incluidos efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional, para atender la emergencia causada por el huracán.

MUNDO

➔ España no asistirá a toma de posesión de Claudia Sheinbaum, por ‘exclusión’ al Rey Felipe VI: Debido a que el rey de España no ‘recibió invitación’, el país europeo no enviará representante.

➔ De llegar a perder las elecciones, Donald Trump descarta volver a presentarse en 2028: El expresidente y actual candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, expresó en una entrevista que descarta volver a presentarse a los comicios de 2028 si no resulta elegido en las urnas este año.

➔ Advierte jefe de la ONU: ‘El estado de nuestro mundo es insostenible’: António Guterres refirió que la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre en el mundo, acercan a la humanidad a lo ‘inimaginable’.

COAHUILA

➔ John Deere le sigue apostando a Coahuila: Cumple 40 años la planta de tractores.

➔ Se estancan recomendaciones por violaciones en Cefereso de Ramos Arizpe: Entre 2019 y agosto de 2024 se han recibido mil 62 quejas, de las cuales solo seis han concluido en recomendación.

➔ IEC a espera de llamado a colaboración en elecciones de jueces y magistrados en Coahuila: El INE ha iniciado el proceso para renovar cargos de ministros, jueces y magistrados, mientras que el IEC aún no define su participación.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Enrique ‘Che’ Reyes manda primer mensaje a la afición saltillense: El nuevo integrante de los Saraperos de Saltillo, se comprometió a armar un equipo competitivo con la mirada puesta en el campeonato, destacando la importancia de la confianza y el apoyo de la afición.

➔ ¿Cuándo lo darán de alta? Mantiene infección en la sangre hospitalizado a Daniel Bisogno: Una vez más desde Ventaneando Pati Chapoy intentó minimizar el impacto de las fake news que se han dado a conocer en redes sociales, en donde aseguran la situación es más crítica.

➔ Conoce la estricta dieta que sigue Checo Pérez antes de una carrera: Uno de los alimentos más recurrentes en su dieta es la pasta, ya que es una excelente fuente de carbohidratos para energía rápida..

➔ ¡Cuenta regresiva! Afinan detalles para el Cactus Festival con Belanova, Sabino, Enjambre y más en Saltillo: El nuevo icónico festival en Saltillo se realizará este próximo sábado 28 de septiembre en Hacienda ‘El Mimbre’ con dos escenarios y un line up que promete mantener el ritmo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las víctimas del carbón rojo que no conocieron la justicia social

➔ Este es el meme VIRAL de Moo Deng, la hipopótama más tierna del MUNDO... ¡pero cuidado, muerde!: Moo Deng, la bebé hipopótamo, se ha vuelto una sensación en redes sociales, por su ternura y actitud enérgica-